Green Lantern - serial HBO Max tylko dla dorosłych? Kim będą antagoniści?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Wygląda na to, że nadchodzący serial HBO Max ze świata DC nie będzie produkcją dla całej rodziny, przynajmniej według najnowszych pogłosek od The Direct. Green Lantern będzie mieć kategorię TV-MA (Mature Audience), co oznacza, że przeznaczony będzie dla widzów powyżej 17 roku życia.

Kolejna pogłoska dotyczy antagonistów - kluczowymi przeciwnikami mają być Dominatorzy, kosmiczna rasa posiadająca niezwykłe telepatyczne zdolności, która uważała meta-ludzi za zagrożenie i w komiksach wielokrotnie próbowała się ich pozbyć. Związana z Dominatorami historia posłużyła już jako inspiracja dla crossovera Arrowverse.

Podobno akcja serialu rozgrywać będzie się w różnych okresach. Dwie historie rozgrywać będą się w latach czterdziestych i osiemdziesiątych XX wieku - z udziałem pierwszej Zielonej Latarni w okresie II wojny światowej, Alanem Scottem oraz Guy'em Gardnerem w czasach Reagana. Biorąc pod uwagę pozostałych bohaterów: Simona Baza i Jessikę Cruz, możemy założyć, że ich historia rozegra się we współczesności. Te informacje też nie zostały dotychczas potwierdzone.

Serial otrzymał zamówienie na 10 odcinków i jest produkowany przez Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros.