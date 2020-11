Zack Snyder's Justice League - nowy zwiastun już lada moment. Reżyser odpowiada na pytanie o kontynuację, jest też nowe zdjęcie

fot. Warner Bros./MovieWeb

Kiedy Warner Bros. ogłosiło, że Zack Snyder będzie reżyserem Ligi Sprawiedliwości, podobno planowano nakręcić dwa filmy - jeden po drugim. Jednak w obliczy krytyki filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i faktu, że dwuczęściowe megahity nie były za bardzo na topie, zapadła decyzja, że Liga zostanie sfilmowana i wydana jako pojedynczy utwór. Jak wiemy, w związku z rodzinną tragedią Snydera ostatecznie zastąpił Whedon.

Teraz, kiedy Snyder znów pracuje nad swoją wersją Ligi, fani wciąż dopytują go, czy wciąż bierze pod uwagę kontynuację.

- Nie przypuszczam, że powstaną kolejne filmy - powiedział reżyser w jednym z wywiadów. - Gdyby mogło do tego dojść, byłoby wspaniale, ale to raczej nieosiągalne.

Zaznaczył, że niezależnie od tego, czy wyreżyseruje któryś z kolejnych filmów DC, czy nie, jest podekscytowany widząc sukcesy produkcji wykorzystujących postacie, które pomógł obsadzić i ukształtować na wczesnym etapie istnienia filmowego uniwersum DC.

Masz Wonder Woman, masz Aquamana, masz nadchodzący film o Flashu - to wszystko gałęzie drzewa, które zasadziłem dawno temu. Nie mógłbym być bardziej dumny i podekscytowany.

17.11.20 (czyli dziś) mijają 3 lata od premiery kinowej wersji Ligi, a także od narodzin ruchu Release the Snyder Cut. Z tej okazji w sieci pojawią się dziś kolejne materiały związane z wersją Snydera, tymczasem operator Fabian Wagner podzielił się zdjęciem Diane Lane z oryginalnego planu, zapowiadając scenę, która nie została ostatecznie wykorzystana (co teraz ma się zmienić).

Zapytani o wystąpienie w Snyder Cut Kevin Costner i Diane Lane nie powiedzieli zbyt wiele. Lane odparła tylko, że nie wolno jej o tym mówić, a Costner obrócił to w żart. - Co to jest Liga Sprawiedliwości? Czy to film? Czy to sprawa Marvela? - pytał z uśmiechem.

Najnowszej zapowiedzi Zack Snyder's Justice League możemy spodziewać się... już dziś o 18: czasu polskiego!

https://twitter.com/verotruesocial/status/1328441696250703874

Snyder ma nadzieję, że gdy pandemia dobiegnie końca, pojawi się możliwość wprowadzenia Snyder Cut do kin. Jak sam mówi, jego marzeniem jest pokazanie go fanom w IMAX. Reżyser nakręcił wszystkie oryginalne materiały w imaxowym standardzie.