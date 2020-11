Liga Sprawiedliwości - dlaczego Zack Snyder zgodził się skończyć swoją wersję filmu dla HBO Max? Nowe zdjęcia z planu

fot. Warner Bros.

Jak wiadomo widowisko Liga Sprawiedliwości doczeka się w przyszłym roku swojej reżyserskiej wersji Snyder Cut, która pojawi się w odcinkach na HBO Max. Zack Snyder w rozmowie z Beyond The Trailer wyjawił powody swojej decyzji, aby powrócić do projektu i dokończyć swoją wizję. Dla przypomnienia reżyser musiał opuścić go z powodów osobistych i pełne kontrowersji dokrętki poprowadził Joss Whedon. Snyder stwierdził, że powrócił, ponieważ miał pewne zobowiązania wobec aktorów, aby skończyć film, który im obiecał. Powiedział, że nie widział kinowej wersji widowiska, ale stwierdził, że to nie jest pewnie to, o czym rozmawiał z obsadą i co chciał nakręcić.

Pojawiły się również nowe zdjęcia z planu produkcji:

W filmie tytułowa drużyna największych herosów uniwersum DC musi zmierzyć się z demonicznym Steppenwolfem, który pragnie zgromadzić trzy Mother Boxes, artefakty, które mają pomóc antagoniście w podbiciu Ziemi. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher i Ezra Miller.