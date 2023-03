Grim Reaper, nowy złoczyńca MCU, obsadzony. Zadebiutuje w Wonder Manie, zapowiadano go w WandaVision

Marvel

W serialu Wonder Man w świecie MCU na dobre zadebiutuje Eric Williams aka Grim Reaper, znany z komiksów Marvela złoczyńca. Jak donosi serwis TV Line, w jego rolę ma wcielić Demetrius Grosse, 42-letni aktor, którego mieliśmy okazję oglądać w takich produkcjach jak Banshee, The Brave czy Straight Outta Compton. Żadne inne szczegóły jego występu nie zostały podane do publicznej wiadomości. Istotne jest natomiast to, że easter egg nawiązujący do postaci Grim Reapera - przedstawiony w czołówce kształt jego hełmu - widzieliśmy już w serialu WandaVision.

Komiksowy Eric Williams jest bratem Simona Williamsa aka Wonder Mana. Choć w rzeczywistości Domu Pomysłów debiutował już w 1968 roku, prawdopodobnie największą sławę przyniósł mu udział w kultowym runie Vision ze scenariuszem Toma Kinga, wydawanym w USA w latach 2015-2016. Grim Reaper najczęściej przedstawiany jest jako antagonista bez nadludzkich zdolności - walczy za pomocą arsenału wykorzystującego nową technologię, w tym przymocowanej do jego prawej ręki, energetycznej kosy (przedmiot ten wykonał dla niego Tinkerer, tuż po tym, gdy Eric chciał pomścić uznanego za zmarłego Simona).

Przypomnijmy, że serial Wonder Man ma być zupełnie nietypowym projektem w obrębie MCU i opowiadać "historię dwóch aktorów walczących o przetrwanie w Hollywood w świecie Kinowego Uniwersum Marvela" - więcej szczegółów na temat tej produkcji odnajdziecie w tym miejscu. W tytułowej roli na ekranie pojawi się Yahya Abdul-Mateen II.