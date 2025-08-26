Reklama
placeholder

Grobowiec świetlików – poruszające arcydzieło anime i kina wojennego w polskich kinach!

Grobowiec świetlików to niekwestionowane arcydzieło – nie tylko wyjątkowe i doceniane jako film anime, lecz także uznawane przez ekspertów za jeden z najlepszych filmów wojennych w historii kina. Ten klasyk stawiany jest obok najwybitniejszych dzieł kina aktorskiego, co udowadnia, że anime może dorównywać im jakością.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  anime 
Grobowiec świetlików fot. materiały prasowe
Reklama

Grobowiec świetlików już 29 sierpnia w polskich kinach. Absolutny klasyk anime i jeden z najwybitniejszych filmów w historii pojawi się w Polsce na wielkim ekranie. To nie lada gratka dla wielbicieli dobrego kina – wyjątkowa okazja, by doświadczyć tej poruszającej historii w sali kinowej. Produkcję można obejrzeć dzięki POM Anime, marce należącej do Piece of Magic Entertainment – globalnego dystrybutora wyjątkowych wydarzeń filmowych.

Grobowiec świetlików w kinach

Bilety trafiły do sprzedaży już 24 lipca. Można je kupić na oficjalnej stronie poświęconej filmowi, gdzie również znajduje się lista kin w Polsce, które będą wyświetlać Grobowiec świetlików.

Grobowiec świetlików to coś więcej niż anime

Ten film od lat porusza widzów na całym świecie – także tych, którzy wcześniej nie oglądali anime, a nawet mieli uprzedzenia wobec tej formy animacji. Grobowiec świetlików udowadnia, że anime to przede wszystkim forma sztuki filmowej – nie gatunek, nie konwencja, lecz sposób opowiadania historii, który może być równie głęboki i poruszający jak kino aktorskie.

To dzieło ponadczasowe, uniwersalne, przejmujące. Historia, którą opowiada, budzi tak silne emocje, że pozostaje z widzem na zawsze. W czasach, gdy na świecie znów mówi się o wojnach i cierpieniu cywilów, ta animacja nabiera nowego, jeszcze głębszego znaczenia. The New York Times nazwał ten film „jednym z najbardziej przejmujących i porażających filmów animowanych, jakie kiedykolwiek powstały”.

Do dziś Grobowiec świetlików uchodzi za jeden z niewielu filmów z niemal stuprocentowym uznaniem krytyków i równie entuzjastycznym odbiorem wśród widzów. Ocena 8,5/10 w serwisie IMDb to dowód, jak bardzo cenione jest to arcydzieło. Doświadczenie seansu w kinie to zupełnie inny wymiar emocji – żadne kino domowe tego nie odda.

13. Grobowiec świetlików (1988) - 9,06/10Źródło: materiały prasowe

Mistrzowie Studia Ghibli

Za reżyserię odpowiada współzałożyciel Studia Ghibli – Isao Takahata, twórca takich filmów jak Pom Poko, Nausicaä z Doliny Wiatru (do której tworzył scenariusz) czy oczywiście Grobowiec świetlików. To film, który nie pozostawia nikogo obojętnym – obraz niewinności wystawionej na okrucieństwo świata pozbawionego litości.

Studio Ghibli powstało 15 czerwca 1985 roku z inicjatywy Hayao Miyazakiego, Isao Takahaty oraz producenta Toshio Suzukiego. Od tego czasu tworzy niezapomniane animacje, które łączą piękno wizualne z uniwersalnymi wartościami: przyjaźnią, odwagą, człowieczeństwem i relacją z naturą. Filmy takie jak Mój sąsiad Totoro, Księżniczka Mononoke, Spirited Away: W krainie bogów, Ruchomy zamek Hauru czy ostatnio Chłopiec i czapla udowadniają, że anime to nie tylko wyjątkowa forma, ale też uniwersalny język emocji trafiający do widzów na całym świecie.

Wzruszający klasyk, 80 lat po zakończeniu II wojny światowej, do zobaczenia w polskich kinach już 29 sierpnia.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  anime 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,5

1988
Grobowiec świetlików
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Grobowiec świetlików Dramat

Najnowsze

1 Peacemaker
-

Superman uratował Peacemakera? Wyniki oglądalności poszły w górę

2 Batman 2000 anulowanu
-

Anulowany film o Batmanie z kategorią R. Ujawniono nowe szczegóły po ponad 20 latach

3 Nabrzeże
-

To miał być hit Netflixa. 2. sezon nie powstanie!

4 Prime Video
-

Złożono pozew przeciwko Amazonowi. Kupowane produkcje wcale nie należą do konsumenta?

5 Yellowstone
-

Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?

6 Ród smoka
-

Kto zagra Voldemorta w serialu HBO? Gwiazda Rodu Smoka odpowiada na plotki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e163

Moda na sukces

s38e154

Zatoka serc

s17e13

American Ninja Warrior

s29e06

Najgorszy kucharz świata

s2025e167

Anderson Cooper 360

s2025e170

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s01e92
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Chris Pine
Chris Pine

ur. 1980, kończy 45 lat

Melissa McCarthy
Melissa McCarthy

ur. 1970, kończy 55 lat

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin

ur. 1980, kończy 45 lat

Amanda Schull
Amanda Schull

ur. 1978, kończy 47 lat

Andy Muschietti
Andy Muschietti

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV