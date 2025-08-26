Grobowiec świetlików – poruszające arcydzieło anime i kina wojennego w polskich kinach!

fot. materiały prasowe

Grobowiec świetlików już 29 sierpnia w polskich kinach. Absolutny klasyk anime i jeden z najwybitniejszych filmów w historii pojawi się w Polsce na wielkim ekranie. To nie lada gratka dla wielbicieli dobrego kina – wyjątkowa okazja, by doświadczyć tej poruszającej historii w sali kinowej. Produkcję można obejrzeć dzięki POM Anime, marce należącej do Piece of Magic Entertainment – globalnego dystrybutora wyjątkowych wydarzeń filmowych.

Grobowiec świetlików w kinach

Bilety trafiły do sprzedaży już 24 lipca. Można je kupić na oficjalnej stronie poświęconej filmowi, gdzie również znajduje się lista kin w Polsce, które będą wyświetlać Grobowiec świetlików.

Grobowiec świetlików to coś więcej niż anime

Ten film od lat porusza widzów na całym świecie – także tych, którzy wcześniej nie oglądali anime, a nawet mieli uprzedzenia wobec tej formy animacji. Grobowiec świetlików udowadnia, że anime to przede wszystkim forma sztuki filmowej – nie gatunek, nie konwencja, lecz sposób opowiadania historii, który może być równie głęboki i poruszający jak kino aktorskie.

To dzieło ponadczasowe, uniwersalne, przejmujące. Historia, którą opowiada, budzi tak silne emocje, że pozostaje z widzem na zawsze. W czasach, gdy na świecie znów mówi się o wojnach i cierpieniu cywilów, ta animacja nabiera nowego, jeszcze głębszego znaczenia. The New York Times nazwał ten film „jednym z najbardziej przejmujących i porażających filmów animowanych, jakie kiedykolwiek powstały”.

Do dziś Grobowiec świetlików uchodzi za jeden z niewielu filmów z niemal stuprocentowym uznaniem krytyków i równie entuzjastycznym odbiorem wśród widzów. Ocena 8,5/10 w serwisie IMDb to dowód, jak bardzo cenione jest to arcydzieło. Doświadczenie seansu w kinie to zupełnie inny wymiar emocji – żadne kino domowe tego nie odda.

Mistrzowie Studia Ghibli

Za reżyserię odpowiada współzałożyciel Studia Ghibli – Isao Takahata, twórca takich filmów jak Pom Poko, Nausicaä z Doliny Wiatru (do której tworzył scenariusz) czy oczywiście Grobowiec świetlików. To film, który nie pozostawia nikogo obojętnym – obraz niewinności wystawionej na okrucieństwo świata pozbawionego litości.

Studio Ghibli powstało 15 czerwca 1985 roku z inicjatywy Hayao Miyazakiego, Isao Takahaty oraz producenta Toshio Suzukiego. Od tego czasu tworzy niezapomniane animacje, które łączą piękno wizualne z uniwersalnymi wartościami: przyjaźnią, odwagą, człowieczeństwem i relacją z naturą. Filmy takie jak Mój sąsiad Totoro, Księżniczka Mononoke, Spirited Away: W krainie bogów, Ruchomy zamek Hauru czy ostatnio Chłopiec i czapla udowadniają, że anime to nie tylko wyjątkowa forma, ale też uniwersalny język emocji trafiający do widzów na całym świecie.

Wzruszający klasyk, 80 lat po zakończeniu II wojny światowej, do zobaczenia w polskich kinach już 29 sierpnia.