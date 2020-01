Grown-ish, Syrena i inne. Będą nowe sezony seriali

Amerykańska stacja Freeform podjęła decyzje odnośnie przyszłości kilku swoich seriali. Nowych sezonów doczekają się: Grown-ish (sezon 4), Good Trouble (sezon 3) oraz Syrena (sezon 3).

Ponadto zamówienie kolejne sezony takich seriali jak: Amerykański tata (przedłużenie o dwa sezony), Wu-Tang: An American Saga (sezon 2) oraz Dollface (sezon 2). Pierwszy projekt należy do stacji FOX, a pozostałe dwa to platforma Hulu.

Natomiast NatGeo podjęło decyzję o zamówieniu nowych sezonów programów: W dziczy z Bearem Gryllsem oraz Pułapki umysłu.

A włodarze Disney+ są zadowoleni z The World According to Jeff Goldblum, ponieważ zamówili 2. sezon.

Obok tego mamy smutną decyzję Facebooka, ponieważ Facebook Watch rezygnuje z seriali fabularnych na rzecz programów rozrywkowych. Efektem tej decyzji jest skasowanie dwóch seriali, które mieli: Sorry for Your Loss oraz Limetown.