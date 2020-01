Quentin Tarantino tworzy serial. Reżyser zdradza intrygujące szczegóły

Quentin Tarantino obiecał, że jego filmowa kariera zakończyć się na 10 kinowych produkcjach, ale w jego oświadczeniu nie było mowy o tym, że nie będzie tworzyć seriali.

W rozmowie z Deadline zdradził, że pracuje nad Bounty Law, westernem, który widzowie poznali w filmie Pewnego razu... w Hollywood. To właśnie w nim jedną z ról zagra Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Tarantino wyjawia, że serial będzie mieć 5 odcinków i już napisał scenariusze do każdego z nich. Zamierza również sam wyreżyserować cały serial.

- Chcę to zrobić, ale zajmie to jakieś półtora roku. Napisałem scenariusze pięciu odcinków i je zrealizuję. Zamierzam wszystkie sam wyreżyserować - tłumaczy w rozmowie z Deadline.

Dodaje, że choć przedstawił ten fikcyjny serial w swoim filmie, nie traktuje go jako jego części. Za inspirację podaje seriale: Poszukiwany, żywy lub martwy, The Rifleman oraz Tales of Wells Fargo. Odcinki będą trwać 22 minuty, tak jak w tych serialach, bo Tarantino zastanawia się, czy będzie w stanie stworzyć dramatyczną historię w niecałe półgodziny.

Data premiery nie jest znana.