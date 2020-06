Gry komputerowe mogą trafić na listę lektur nieobowiązkowych

Fot. KPRM

Powiedzieć, że polski kanon lektur trąci myszką, byłoby sporym niedopowiedzeniem. Od lat w szkołach królują takie tuzy literatury jak Sienkiewicz, Mickiewicz czy Słowacki, a na omawianie współczesnych twórców, bliższych naszym sercom i rzeczywistości, zazwyczaj nie starcza czasu. Wkrótce sytuacja może jednak ulec zmianie, gdyż rząd rozważa wdrożenie na listę lektur nieobowiązkowych pierwszej gry komputerowej.

Do tych rewelacji udało się dotrzeć dziennikarzom Radia Kraków, którzy ustalili, że 18 czerwca premier Mateusz Morawiecki spotka się w tej sprawie z przedstawicielami studia 11 bit studios. To ich gra, This War of Mine, miałaby przetrzeć szlaki jako innowacyjne narzędzie do omawiania historii i kultury.

Wydaje się, że wybór tej produkcji jest nieprzypadkowy, gdyż tytuł doskonale wpisuje w martyrologię polskiego kanonu lektur - This War of Mine opowiada o trudach życia cywili podczas konfliktu zbrojnego. Gracz musi zadbać o swoje schronienie, zdobyć jedzenie, leki i uchronić się przed szabrownikami. W trakcie rozgrywki nie brakuje trudnych wyborów moralnych, niejednokrotnie musimy decydować o tym, komu uratować życie, a kogo poświęcić, aby ułatwić przetrwanie innym członkom grupy.

Gry są oczywiście używane w edukacji - w nauce programowania, nauk ścisłych, w rozwijaniu zdolności poznawczych, plastycznych, muzycznych, ale nigdzie na świecie, zgodnie z naszym rozeznaniem, żadne państwo nie włączyło gry do oficjalnego zestawu lektur szkolnych, aby poprzez nie opowiadać młodzieży o ludziach - powiedział Radiu Kraków przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

This War of Mine ma trafić do kanonu lektur od roku szkolnego 2020/2021, omówią ją uczniowie w wieku 18 lat oraz starsi. Tytuł będzie dystrybuowany w modelu pilotażowym, nadrzędnym celem projektu jest bowiem stworzenie infrastruktury informatycznej, która umożliwi udostępnianie szkołom gier z elementami edukacyjnymi bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń.