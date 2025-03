Czy złoczyńca z Królestwa Planety Małp wróci? Aktor zwraca uwagę na ważny szczegół z finału

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Kevin Durand odpowiedział, czy złoczyńca Proximus Caesar mógłby powrócić w kolejnych filmach z franczyzy. Przypominamy, że w finale Królestwa Planety Małp postać została pokonana i zginęła. Mogłoby się wydawać więc, że to na pewno jej już nie zobaczymy. Aktor przypomniał jednak o ważnym szczególe – nigdy nie zobaczyliśmy martwego ciała Proximusa Caesara.

Czy złoczyńca z Królestwa Planety Małp wróci?

Kevin Durand podczas rozmowy z portalem ScreenRant na temat Clown in a Cornfield wypowiedział się na temat teoretycznego powrotu Proximusa Caesara.

Wiesz, nigdy nie widzieliśmy jego ciała. Pozostaję więc ostrożnie optymistyczny. Chciałbym, żeby wrócił. Świetnie się bawiłem, grając go. Poczekamy, zobaczymy – podsumował gwiazdor w wywiadzie dla ScreenRant.

Wygląda więc na to, że Kevin Durand chciałby wrócić do roli Proximusa Caesara i ma nadzieję, że twórcy znajdą sposób, by go przywrócić. Dajcie znać, czy podzielacie jego optymizm i również chcielibyście zobaczyć złoczyńcę ponownie na ekranie. Czekamy z niecierpliwością na wasze komentarze!

Najbardziej dochodowe filmy 2024 roku. Na którym miejscu Królestwo Planety Małp?