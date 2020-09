Gry na Xboxa Series S zajmą mniej miejsca niż na Xboxa Series X

Źródło: Microsoft

Choć dziewiąta generacja konsol ma stać pod znakiem grania w 4K przy 60 klatkach, Microsoft postanowił wypuścić budżetową wersję Xboxa przeznaczoną do grania w 1440p. Xbox Series S różni się od swojego większego brata nie tylko rozmiarem oraz mocą obliczeniową, zamontowano w nim także nośnik SSD o dwukrotnie mniejsze pojemności. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego sprzętu (oraz 512 GB pamięci), gry mogą być dystrybuowane w dwóch rozmiarach dostosowanych do konkretnej platformy.

Jason Ronald, Director of Program Management Microsoftu, zdradził serwisowi IGN, że tytuły przeznaczone na konsolę Xbox Series S mają zajmować o ok. 30% mniej przestrzeni dyskowej niż te Series X. Wszystko dzięki temu, że nie będą musiały przechowywać tekstur do grania w natywnym 4K:

Oczekujemy, że z racji progu wydajnościowego na poziomie1440p / 60 fps deweloperzy nie będą dostarczać najdokładniejszych mipmap na Xboxa Series S, co pozwoli zredukować rozmiar gier. Kontrola nad tym procesem jest w rękach twórców. Od pewnego czasu dysponujemy technologią, która pozwala deweloperom inteligentnie dobierać assety do urządzenia, na którym będą wykorzystywane.

To samo narzędzie ma być wykorzystywane do uruchamiania gier z poprzedniej generacji, które otrzymały łatki usprawniające grafikę dla użytkowników konsoli Xbox One X. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową Xbox Series S uruchomi ich podstawową wersję.

Nowe konsole Microsoftu zadebiutują na rynku 10 listopada. Przedsprzedaż Xboxa Series X oraz Xboxa Series S rozpocznie się 22 września.