Sound Unbound DTS:X dla kina domowego trafi na Xboxa

fot. Microsoft

Microsoft postanowił uprzyjemnić życie miłośnikom brzmienia przestrzennego i we współpracy z firmą DTS rozszerzył działanie technologii Sound Unbound o nowe urządzenia. Dotychczas posiadacze konsol Xbox One mogli korzystać z niej podczas grania na słuchawkach, a teraz trafiła do systemów kina domowego.

Nowa odsłona Sound Unbound DTS:X dostępna jest na razie wyłącznie dla członków społeczności Xbox Insiders, ale wdrożenie jej do testów oznacza, że w niedalekiej przyszłości może trafić do wszystkich użytkowników konsol Microsoftu, którzy chcieliby wzbogacić gamingowe doświadczenia o precyzyjnie modelowany dźwięk przestrzenny, bądź nadać głębi filmom odtwarzanym z poziomu serwisów VoD.

Technologia DTS:X stanowi bezpośrednią konkurencję dla systemu Dolby Atmos i działa na podobnej zasadzie. Dzięki niej gracz jest w stanie precyzyjnie zlokalizować dźwięki w trójwymiarowej przestrzeni, a co za tym idzie – usłyszeć, z której strony zbliża się wirtualny przeciwnik, zanim ten wejdzie w nasze pole widzenia. DTS Sound Unbound przystosowano do współpracy z takimi grami jak Gears 5, Borderlands 3, Forza Horizon 4 czy Tom Clancy’s The Division 2.

Korzystanie z tej technologii nie jest darmowe, za oprogramowanie DTS Headphone:X udostępniane w ramach aplikacji DTS Sound Unbound trzeba zapłacić 20 dolarów. Kiedy moduł DTS:X Home Theater dla zestawów kina domowego wyjdzie z fazy testów, prawdopodobnie również będzie płatny.

Ale kiedy sparujemy go z Xboxem Series X bądź Series S, może wynieść rozgrywkę na nowy poziom. Wszak konsole nowej generacji wykorzystają technologię ray tracingu nie tylko do generowania realistycznych efektów świetlnych, ta posłuży także do precyzyjnego lokalizowania i odtwarzania toru fali akustycznej. A to oznacza, że za sprawą DTS:X Home Theater będziemy mogli otoczyć się dźwiękiem ze wszystkich stron i poczuć tak, jakbyśmy trafili bezpośrednio do wirtualnego świata gry.