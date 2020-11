W gry z Xboxa Series X zagramy na telewizorze

Microsoft

Microsoft już na starcie dziewiątej generacji stawia na cloud gaming. Przedstawiciele firmy wielokrotnie powtarzali, że Xbox Series X/S nie będzie ścigał się o tytuł najlepiej sprzedającej się konsoli z PS5, gdyż istotniejsze wydaje się promowanie samego ekosystemu Xboxa. A dzięki usłudze Game Pass mogą dołączyć do niego zarówno gracze konsolowi, pecetowi jak i smartfonowi.

Na tym jednak nie koniec gdyż wkrótce do tego grona mogą dołączyć także posiadacze inteligentnych telewizorów.

Phil Spencer, szef Xboxa, zdradził w wywiadzie z serwisem The Verge, że korporacja planuje wypuścić aplikację streamingową xCloud przeznaczoną na inteligentne telewizory. A ta pojawi się szybciej, niż moglibyśmy się tego spodziewać:

Myślę, że zobaczycie ją w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nie wydaje mi się, aby cokolwiek miało nam w tym przeszkodzić – poinformował Spencer.

Jeśli uda się spełnić powyższe obietnice, będzie to oznaczać, że już w 2021 roku w gry z Xboxa zagramy na niemal dowolnej platformie. Na początku roku xCloud ma bowiem trafić do iOS-a w webowej odsłonie odpalanej na przeglądarce Safari, dzięki czemu serwis będzie dostępny dla szerokiego grona użytkowników mobilnych.

Jak zauważa The Verge, Microsoft ma bogate doświadczenie z cloud gamingiem. Już w 2013 roku zaprezentowano, jak Halo 4 działby w takim środowisku, a w 2016 roku dowiedzieliśmy się o pracach nad Xboxem przeznaczonym wyłącznie do odpalania gier w chmurze. Po dogłębnej analizie firma porzuciła ten projekt. Z dzisiejszej perspektywy decyzja ta wydaje się w pełni zasadna – skoro serwis cloud gamingowy można z powodzeniem odpalić za pośrednictwem aplikacji webowej, produkowanie konsoli przeznaczonej wyłącznie do streamowania nie ma sensu..

Warto także wspomnieć, że Microsoft nie zamierza zakończyć ekspansji xClouda na aplikacjach telewizyjnych. Korporacja planuje w przyszłości zintegrować swoją platformę także z usługą Facebook Gaming. Tak szeroka dostępność xboksowych gier może pomóc wygrać walkę o klienta z Sony, nawet jeśli sam Xbox Series X/S sprzeda się gorzej niż PS5.

Zobacz także:

Na razie nie wiadomo, na jakich telewizorach zadebiutuje xCloud w 2021 roku. Warto jednak przypomnieć, że to z Samsungiem Microsoft wprowadził tę usługę na androidowe salony, a koreańska korporacja próbowała już w przeszłości wdrożyć własny serwis cloud gamingowy do telewizorów. Choć wówczas nie udało się podbić rynku, współpraca z Microsoftem może znacząco ułatwić dotarcie do graczy zainteresowanych graniem w chmurze.