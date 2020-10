xCloud - sterowanie dotykowe trafiło do kolejnych 10 gier

Microsoft

xCloud to usługa gry w chmurze od Microsoftu, która umożliwia dostęp do ponad 100 gier na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Do komfortowej zabawy w zdecydowaną większość dostępnych w bibliotece pozycji wymagany jest też kontroler. Do tej pory jedynym wyjątkiem było Minecraft Dungeons, jednak teraz sterowanie dotykowe wprowadzone zostało w kolejnych 10 tytułach.

Microsoft postawił na spore zróżnicowanie, bo nowa opcja sterowania pojawiła się m.in. w bijatyce (Killer Instinct), wyścigach (Hotshot Racing), przygodówce (Tell Me Why) oraz kilku innych, ciekawych produkcjach. Co ciekawe, sterowanie potrafi zmieniać się w wybranych sytuacjach. Jako przykład podano Hellblade, gdzie na ekranie pojawiają się różne przyciski w zależności od sytuacji (walka lub eksploracja). Zadbano również o komfort, bo gracze mogą umieścić wirtualne przyciski w takim miejscu, które jest dla nich najbardziej wygodne.

Poniżej znajdziecie pełną listę gier z xCloud, która wspiera sterowanie na ekranie dotykowym.

Dead Cells

Gucamelee! 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hotshot Racing

Killer Instinct

New Super Lucky’s Tale

Slay The Spire

Streets of Rage 4

Tell Me Why

UnderMine

Minecraft Dungeons