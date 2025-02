Netflix ma asa na 2025! Połączenie Szoguna ze Squid Game

fot. Netflix

Gigant streamingowy znów ma hit, który podbije Internet? Ujawniając swoją japońską ofertę na 2025 rok, Netflix podpowiada, że Last Samurai Standing może zaintrygować jego subskrybentów. To dramat historyczny traktujący o 300 samurajach zgromadzonych w świątyni Tenryū-ji w Kioto, których podkusiła możliwość wygrania 100 miliardów jenów. Jeśli to już Wam przywodzi na myśl dwa popularne tytuły, dobrze myślicie - kierowniczka z Netflixa również nazywa nadchodzącą produkcję "połączeniem Szoguna ze Squid Game".

Last Samurai Standing - co wiadomo o serialu?

Tak Kaata Sakamoto, szef działu ds. treści japońskojęzycznych w Netflix, opisuje nadchodzącą produkcję:

Last Samurai Standing - Kiedy większość ludzi myśli o samurajach, wyobraża sobie pełen splendoru okres w historii Japonii. Jednak wielu nie zdaje sobie sprawy, że pod koniec okresu Edo samurajowie stracili znaczną część swojego prestiżu i władzy.pokazuje, co by się stało, gdyby ci wojownicy - najtwardsi i najlepsi w Japonii - nagle stali się zwyczajnymi ludźmi i musieli walczyć o przetrwanie. Pomyślcie o połączeniu Szoguna ze Squid Game.

W serialu główną rolę zagra Junichi Okada, który pełni również rolę producenta oraz choreografa. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

