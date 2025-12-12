UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po porażce filmu Egzorcysta: Wyznawca z 2023 roku Blumhouse i Universal zdecydowali się na zmianę podejścia do ikonicznej serii horrorów. Do wyprodukowania dwóch nowych filmów zatrudniono Mike'a Flanagana, który w swoim dorobku ma bardzo udane produkcje grozy. Zapewniono mu kontrolę kreatywną nad projektami i przyszłością całej franczyzy, w którą ma tchnąć nowe życie. Teraz pojawiły się nowe informacje o reboocie ze Scarlett Johansson w roli głównej.

Pierwsze informacje o reboocie Egzorcysty

Jak podaje World of Reel, aktualny tytuł nowego filmu z serii Egzorcysta to The Exorcist: Martyrs. Scarlett Johansson ma się wcielić w postać "młodej detektyw z małego miasteczka, która podejmuje się sprawy powiązanej z niewyobrażalną ciemnością".

Nowy film ma podobno nie mieć nic wspólnego z poprzednimi częściami. Mike Flanagan chce się odciąć od dotychczasowego lore całej serii i wprowadzić do niej coś świeżego. Zdjęcia do produkcji mają się rozpocząć 23 lutego 2026 roku. Aktualnie nie ma zaplanowanej żadnej daty premiery debiutu na wielkim ekranie.

Wcześniej mówiło się, że jeden z jego nowych filmów ma zadebiutować w marcu 2026 roku, ale ostatecznie projekt odłożono na czas nieokreślony do szuflady na początku lata 2025 roku. Nie wiadomo obecnie, jaka jest jego przyszłość.

Jak Wam się podoba opis The Martyrs?

