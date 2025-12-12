placeholder
Reklama
placeholder

Pierwsze informacje o reboocie Egzorcysty. Kogo zagra Scarlett Johansson?

World of Reel opublikowało pierwsze informacje o planowanym reboocie serii Egzorcysta, tym razem pod wodzą Mike'a Flanagana. Nowe doniesienia zdradzają, kiedy rozpoczną się zdjęcia, a także opisują rolę postaci Scarlett Johansson w filmie, który ma już tytuł, o ile ten się nie zmieni.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Egzorcysta 
scarlett johansson The Exorcist: Martyrs
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Scarlett Johansson fot. Marvel
Reklama

Po porażce filmu Egzorcysta: Wyznawca z 2023 roku Blumhouse i Universal zdecydowali się na zmianę podejścia do ikonicznej serii horrorów. Do wyprodukowania dwóch nowych filmów zatrudniono Mike'a Flanagana, który w swoim dorobku ma bardzo udane produkcje grozy. Zapewniono mu kontrolę kreatywną nad projektami i przyszłością całej franczyzy, w którą ma tchnąć nowe życie. Teraz pojawiły się nowe informacje o reboocie ze Scarlett Johansson w roli głównej.

Film Toma Cruise'a, NASA i SpaceX nie powstanie. Jest jeden ważny powód

Pierwsze informacje o reboocie Egzorcysty

Jak podaje World of Reel, aktualny tytuł nowego filmu z serii Egzorcysta to The Exorcist: Martyrs. Scarlett Johansson ma się wcielić w postać "młodej detektyw z małego miasteczka, która podejmuje się sprawy powiązanej z niewyobrażalną ciemnością".

Nowy film ma podobno nie mieć nic wspólnego z poprzednimi częściami. Mike Flanagan chce się odciąć od dotychczasowego lore całej serii i wprowadzić do niej coś świeżego. Zdjęcia do produkcji mają się rozpocząć 23 lutego 2026 roku. Aktualnie nie ma zaplanowanej żadnej daty premiery debiutu na wielkim ekranie.

Wcześniej mówiło się, że jeden z jego nowych filmów ma zadebiutować w marcu 2026 roku, ale ostatecznie projekt odłożono na czas nieokreślony do szuflady na początku lata 2025 roku. Nie wiadomo obecnie, jaka jest jego przyszłość.

Jak Wam się podoba opis The Martyrs?

Najlepsze horrory wszech czasów

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Egzorcysta 
scarlett johansson The Exorcist: Martyrs
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Nocny recepcjonista - 2. sezon
-

Nocny recepcjonista - pełny zwiastun 2. sezonu. Wiemy, kiedy premiera

2 The Game Awards 2025
-

Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

3 Resident Evil: Requiem
-

Capcom potwierdza. Ta znana postać będzie obecna w Resident Evil: Requiem

4 Jodi Lyn O'Keefe
-

To ona w Teorii wielkiego podrywu miała być pierwszą Penny. Po latach ujawnia kulisy zwolnienia

5 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - nowa zapowiedź. Bracia kontra Bowser Jr

6 Star Wars: Galactic Racer
-

Star Wars: Galactic Racer. Twórcy Burnouta wracają do gry

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

7

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

8

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV