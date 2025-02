Mroczna teoria o Thunderbolts*. TĘ postać czeka marny los

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Fani MCU czekają na premierę nowego filmu o Kapitanie Ameryce, ale to nie jedyna produkcja z Kinowego Uniwersum Marvela, która zadebiutuje na wielkim ekranie w 2025 roku. Inna z nich również była promowana podczas Super Bowl 2025, gdzie otrzymała nowy, pełny zwiastun. Wzbudził on jednak wątpliwości w jednej kwestii wśród fanów - ich zdaniem jedna z postaci długo nie pożyje na ekranie.

Thunderbolts* - pełny zwiastun z Super Bowl

Mroczna teoria o Thunderbolts*

Chodzi o nowy zwiastun do Thunderbolts* i postać Taskmaster. Źródłem teorii jest kampania marketingowa, ale przede wszystkim ostatnia, pełna zapowiedź. Fani zauważyli, że postać, która debiutowała w Czarnej Wdowie pojawia się w niewielu scenach. Jest m.in. nieobecna podczas zebrania drużyny w dawnej wieży Avengers i pojawia się tylko w ujęciach z potyczki, która wydaje się być pierwszym momentem, kiedy drużyna połączy siły. Zdaniem fanów wskazuje to na to, że Taskmaster zginie w początkowej fazie filmu.

Takie działanie miałoby sens z wielu powodów. Postać ta nie przypadła do gustu publiczności w filmie, w którym debiutowała. Poza tym podniosłoby to znacznie stawkę i pokazało, że w teorii nikt nie jest bezpieczny. Ponadto Taskmaster mogłaby mieć swój własny moment odkupienia win za działania z przeszłości.

