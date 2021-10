GTA - Dr. Dre stworzył muzykę do "nadchodzącej gry". Snoop Dogg się wygadał

fot. Rockstar Games

Tegoroczna jesień przyniosła wiele ciekawych informacji dla fanów serii GTA. Oficjalnie ujawniono Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, pokazano zwiastun i pierwsze screeny z tej kolekcji, a także podzielono się jej wymaganiami sprzętowymi. Na tym jednak nie koniec, bo Snoop Dogg wspomniał w jednym z wywiadów, że nad ścieżką dźwiękową do nadchodzącej gry z serii pracuje Dr. Dre.

Temat szybko podchwyciły branżowe portale, snując teorie o zbliżającej się zapowiedzi GTA 6. Prawda może być jednak dużo mniej ekscytująco: najprawdopodobniej chodzi tu po prostu o soundtrack do GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Oryginalne wersje tych produkcji wychodziły w latach 2001-2004, więc istnieje możliwość, że niektóre licencje uległy przedawnieniu i część piosenek zdecydowano się podmienić na inne, nowsze utwory. Ostatecznie przekonamy się o tym dopiero po premierze odświeżonych gier.

Wiem, że jest w studio. Wiem też, że tworzy świetną muzykę, a część tej muzyki związana jest z grą z serii GTA, która niedługo wychodzi - powiedział Snoop Dogg w wywiadzie dla serwisu Rolling Stone.