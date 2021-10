GTA: The Trilogy – The Definitive Edition - wymagania sprzętowe wersji PC ujawnione

fot. Rockstar Games

22 października, po wielu tygodniach plotek, przecieków oraz króciutkim teaserze, przyszła pora na konkrety dotyczące odświeżonego wydania trzech gier z serii Grand Theft Auto. Poznaliśmy ich cenę i datę premiery, a także mieliśmy możliwość zapoznać się ze skalą zmian na screenach oraz pierwszym zwiastunie. Teraz zaś przyszła pora na kolejną informację, tym razem skierowaną do graczy zainteresowanych pecetową wersją remasterów. Do sieci trafiły oficjalne wymagania sprzętowe GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Dobra wiadomość jest taka, że w "ostateczną" wersję trylogii zagrają nawet posiadacze starszych sprzętów. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością zwolnienia aż 45 GB wolnego miejsca na dysku.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition - wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-6600K lub AMD FX-6300

RAM: 8GB

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 760 2GB lub AMD Radeon R9 280 3GB

Dysk: 45GB wolnego miejsca

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition - wymagania rekomendowane

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7-2700K lub AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16GB

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 970 4GB lub AMD Radeon RX 570 4GB

Dysk: 45GB wolnego miejsca

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition - premiera już 11 listopada na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. W późniejszym terminie gra trafi również na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS.