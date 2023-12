GTA 6 - jeden z fanów odtworzył zwiastun gry w Grand Theft Auto V. Efekt jest imponujący

fot. youtube.com

Na początku grudnia do sieci trafił pierwszy zwiastun GTA 6, czyli jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Materiał, jak można było się spodziewać, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i na ten moment obejrzano go już ponad 160 milionów razy. Wideo zainspirowało też twórców do tworzenia jego alternatywnych wersji, a jeden z internautów, niejaki RavenwestR1, postanowił bardzo dokładnie odtworzyć ten trailer, ale... w GTA V.

To fanowskie wideo robi naprawdę spore wrażenie z uwagi na to, że autor zadbał nawet o najmniejsze detale i na dobrą sprawę przeniósł wszystkie sceny niemal 1:1 (a przynajmniej na tyle, na ile było to możliwe). Jego praca w bardzo wyraźny sposób pokazuje też, z jak dużym przeskokiem technologicznym będziemy mieli do czynienia pomiędzy Grand Theft Auto V i nadchodzącą kontynuacją. Zobaczcie sami.

Grand Theft Auto 6 - premiera gry zaplanowana została na rok 2025. Dokładny termin nie został jeszcze ujawniony.