18-letni haker odpowiedzialny za wyciek materiałów z GTA 6 może spędzić resztę życia w szpitalu

fot. Rockstar Games

Arion Kurtaj to osiemnastoletni haker i istotny członek grupy Lapsus$, odpowiadającej miedzy innymi za ataki na firmy Uber, Nvidia czy Rockstar Games. Serwis BBC poinformował, że Kurtaj został uznany za niezdolnego do stanięcia przed sądem ze względu na autyzm. Z uwagi na to, że 18-latek w areszcie zachowywał się agresywnie i wyrażał chęć do przeprowadzania kolejnych cyberataków, uznano go za zagrożenie dla społeczeństwa i zdecydowano się umieścić go w szpitalu na "czas nieokreślony". Może on tam spędzić resztę życia - chyba, że lekarze uznają, że przestał być niebezpieczny.

Warto przypomnieć, że Kurtaj już wcześniej udowodnił, że nawet wyjątkowo niesprzyjające warunki nie stanowią większych problemów dla jego przestępczej działalności. Słynny atak na Rockstar Games, który poskutkował wyciekiem materiałów z GTA 6, został przez niego przeprowadzony w momencie przebywania na przepustce i po tym, jak jego laptopa zarekwirowała policja. Nastolatek wykorzystał do tego hotelowy telewizor, smartfona i urządzenie Amazon Firestick. W wyniku jego działań do sieci trafiło ponad 90 materiałów wideo, a firma Rockstar Games przyznała, że działania hakera kosztowały ich 5 milionów dolarów i "tysiące godzin pracy".