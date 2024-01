GTA 6 - takiej wersji zwiastuna jeszcze nie widzieliście. Hyundai przygotowało nietypowe wideo

fot. x.com

Grand Theft Auto 6 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, a o skali zainteresowania tym tytułem świadczy między innymi liczba wyświetleń pod zwiastunem. Materiał od dnia publikacji (5 grudnia) obejrzano już ponad 169 milionów razy. Doczekał się on też licznych przeróbek: mieliśmy okazję zobaczyć go w wersji z GTA 5 czy Minecrafta. Teraz zaś swoją przeróbkę postanowiła przygotować firma Hyundai. Zobaczcie, jak prezentuje się ich wideo zatytułowane "Grand Test Auto XXIV", które szybko stało się viralem i w niecałe dwa dni od publikacji zostało obejrzane w serwisie X ponad 800 tysięcy razy.

https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1747659001767117224

Niestety na premierę GTA VI będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Pierwszy zwiastun ujawnił, że nowa produkcja studia Rockstar Games zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S dopiero w 2025 roku.