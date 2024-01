GTA 6 - kolejny fan odtworzył zwiastun gry. Tym razem... w Minecrafcie

fot. youtube.com

Niedawno informowaliśmy Was o fanowskim wideo, w którym zwiastun GTA 6 odtworzono w poprzedniej odsłonie serii. Na tym jednak nie koniec nietypowych, fanowskich projektów. Na kanale EvilGame opublikowano trailer Grand Theft Auto VI, który w stu procentach stworzono w Minecrafcie. Autor, podobnie jak poprzednik, zadbał o detale i dokładnie te same sceny, co w oryginalnym materiale.

GTA VI - zwiastun w wersji Minecraft

Przypominamy, że Grand Theft Auto 6 oficjalnie ujawniono na początku grudnia 2023 roku. W debiutanckim zwiastunie ogłoszono również, że gra ma zadebiutować w 2025 roku. Potwierdziły się również wcześniejsze plotki oraz przecieki o bohaterach i miejscu akcji: będziemy śledzić losy Lucii i jej partnera w Vice City. Na więcej informacji dotyczących historii i rozgrywki musimy jednak jeszcze poczekać.