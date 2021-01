GTA - bohaterowie klasycznych odsłon w realistycznym stylu. Tak mógłby wyglądać remake serii?

Hossein Diba

GTA to seria, która od lat cieszy się ogromną popularnością. Niestety, jej fani od dłuższego czasu muszą zadowolić się piątą odsłoną, która w dalszym ciągu jest rozwijana, bo jak na razie nie wiemy nic konkretnego na temat ewentualnego sequela. Choć w sieci co jakiś czas pojawiają się plotki na ten temat, to twórcy w żaden sposób ich nie potwierdzili. Jeśli jednak zastanawiacie się, jak mogłoby wyglądać ewentualne Grand Theft Auto 6 lub też jak prezentowałyby się gruntownie odświeżone poprzednie odsłony cyklu, to tutaj z pomocą przychodzą grafiki, które przygotował Hossein Diba.

Artysta przygotował bardzo realistyczne modele głównych bohaterów z Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas oraz Rochell’le, piosenkarki, która pojawiła się na okładce tej ostatniej odsłony. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze i przypuszczam, że nikt nie miałby nic przeciwko, gdybyśmy doczekali się takiego poziomu oprawy w kontynuacji.

Grand Theft Auto - bohaterowie serii w realistycznym stylu