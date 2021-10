GTA: The Trilogy - The Definitive Edition - cena gry wyciekła do sieci. Ile zapłacimy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Rockstar Games

W październiku wreszcie potwierdzono plotki i oficjalnie zapowiedziano Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, czyli zbiorcze wydanie zawierające trzy gry z serii GTA w nowszym, odświeżonym wydaniu. Niestety jak na razie ograniczono się jedynie do króciutkiego teasera, który nie pokazywał nowych-starych produkcji w akcji. Nie ujawniono też ceny, ale pewne sklepy postanowiły uprzedzić wydawcę, dzięki czemu wiemy, ile być może będziemy musieli zapłacić za ten zestaw.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition pojawiło się w ofercie brytyjskiego Base, gdzie wersja na konsole obecnej generacji, PS5 i Xbox Series S/X kosztuje 76,85 euro, czyli około 355 zł. Mniej, bo 65 euro (ok. 300 zł) zapłacimy za preorder wydania na PS4, Xbox One i Nintendo Switch.

Oczywiście nie można wykluczyć, że mamy tu do czynienia jedynie z tak zwanym placeholderem, czyli tymczasową ceną stosowaną do momentu potwierdzenia jej przez wydawcę. Warto więc podchodzić do tej informacji z pewnym dystansem, choć powyższe ceny wydają się dość prawdopodobne i nie odstają od innych produkcji dostępnych na konsolach tej i poprzedniej generacji. Dla porównania, za inny niedawny pakiet trzech remasterów, czyli Mass Effect: Edycja Legendarna, na premierę trzeba było zapłacić około 250 zł.