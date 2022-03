GTA V - jak wypada wersja na PS5 i Xbox Series S/X? Porównania trafiły do sieci

fot. Rockstar Games

Po długim oczekiwaniu na rynek trafiło GTA V w ulepszonym wydaniu na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Nowa wersja tej popularnej gry oferuje między innymi możliwość zabawy w 4K, 60 klatek na sekundę oraz obsługę technologii ray tracingu. Nie zabrakło też pomniejszych zmian w postaci m.in. skróconych czasów ładowania i poprawionego oświetlenia. Jeśli ten tekstowy opis Was nie przekonuje, to być może zrobią to porównania, które zaczęły trafiać do sieci.

Z materiałów wideo wynika, że różnice między wersjami na starsze i nowsze konsole rzeczywiście są zauważalne, zwłaszcza jeśli chodzi o płynność zabawy oraz kilkukrotnie krótsze loadingi. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w zestawieniu z wersją PC uruchomioną na mocnym sprzęcie.

Grand Theft Auto 5 - wersja na konsole nowej generacji dostępna jest od 15 marca. Przez trzy miesiące od premiery można kupić ją w cenie niższej o 50% na Xboksie Series S/X i o 75% na PlayStation 5.

