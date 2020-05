GTA V na PC za darmo? Jest na to szansa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Serwis Gry-online.pl informuje, powołując się na zaufane, anonimowe źródło, że kolejną grą dostępną za darmo na Epic Game Store będzie GTA V. Hit od Rockstar Games, będący jedną z najlepiej ocenianych i zarabiających produkcji w branży, ma być rozdawany na tej platformie od 14 do 21 maja. Co więcej, ma być to wydanie Premium Edition, które zawiera także szereg bonusów do cieszącego się dużym zainteresowaniem trybu wieloosobowego.

Rozdawanie GTA V za darmo może wydawać się zaskakującym krokiem, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że tytuł ten ma już 7 lat, a sporo dochodów dla twórców pochodzi z mikrotransakcji z sieciowego trybu GTA Online. Niewykluczone też, że tak atrakcyjna promocja będzie częścią działań marketingowych związanych z kontynuacją. Plotki o Grand Theft Auto VI od jakiegoś czasu nabierają na sile, a trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na przypomnienie fanom o serii od sprawienia im prezentu w postaci bezpłatnej poprzedniej odsłony.