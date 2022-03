Strażnicy Galaktyki 3 - nowe zdjęcia z planu. Mantis i Drax w kostiumach

fot. Marvel Studios

Trwają prace nad filmem Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Strażnicy Galaktyki 3) z Kinowego Uniwersum Marvela. Choć szczegóły reżyserowanego przez Jamesa Gunna widowiska są trzymane w tajemnicy, to do Sieci trafiły nowe zdjęcia z planu, na których widać część powracającej obsady. Chodzi o Pom Klementieff jako Mantis i Dave'a Bautistę w roli Draxa. Aktorzy mają na sobie kostiumy, jednak odzież wierzchnia może nie być częścią stroju postaci.

Zobaczcie poniżej jak się prezentują.

Strażnicy Galaktyki 3 to koniec tej drużyny. Reżyser zapowiada mrok

Strażnicy Galaktyki 3 - zdjęcia z planu

Choć niewiele wiemy na temat fabuły Strażników Galaktyki 3, to jest pewne, że poznamy znanego z komiksów Adama Warlocka, w którego wcieli się Will Poulter. Wcześniej także na zdjęciach z planu wielu fanów zauważyło drobną zmianę w makijażu Gamory - bohaterka miała na sobie złoty cień do powiek, choć we wcześniejszych częściach go nie było. Dziennikarze z The Direct zwrócili uwagę, że postać nosiła go także w komiksach.

https://twitter.com/nuiyi/status/1504964094381772803

Scenarzystą i reżyserem Strażników Galaktyki 3 będzie wspomniany James Gunn.

