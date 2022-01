Strażnicy Galaktyki 3 - Gamora będzie wyglądać ciut inaczej. Zaczerpnięto szczegół z komiksów

Marvel

Trwają prace nad superprodukcją Marvel Studios zatytułowaną Guardians of the Galaxy Vol.3. Jacy będą Strażnicy Galaktyki 3? Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jednak, że Gamora nie jest członkinią grupy, bo ta wersja postaci granej przez Zoe Saldanę ich nie zna i nie ma z nimi relacji. Pąmietamy z Avengers: Koniec gry, że to jej alternatywna wersja z przeszłości, która przybywa do świata Avengers razem z armią Thanosa. Nie jest to więc Gamora, którą poznaliśmy i polubiliśmy; ta zginęła na Vormirze.

Gamora - nowy wygląd

Widzimy na zdjęciu z planu, że Gamora ma złoty cień do powiek. Tego elementu wcześniej nie było w jej filmowych przygodach, ale - jak słusznie zwracają uwagę dziennikarze The Direct - Gamora w komiksach również ma ten złoty element. Powody zmiany nie są znane, ale wydają się one oczywiste: jest to nowa Gamora, która wizualnie musi odróżnić się od starej, bo siłą rzeczy jej historia podąży w innym kierunku.

Strażnicy Galaktyki 3 - Gamora

Prace nad filmem wciąż trwają. James Gunn ponownie jest reżyserem i scenarzystą. Szczegóły fabuły nie są znane, ale wiemy, że poznamy znanego z komiksów Adama Warlocka, w którego wcieli się Will Poulter.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera tylko w kinach odbędzie się 5 maja 2023 roku.