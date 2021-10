Heroes of Might & Magic 3: The Board Game zapowiedziane. Kultowa gra powróci jako planszówka

fot. materiały prasowe

Chociaż od premiery Heroes of Might & Magic 3 upłynęły już 22 lata, to przez wielu graczy produkcja ta nadal jest z wielkim sentymentem wspominana i dziś cieszy się prawdziwie kultowym statusem. Niedawno zaś zapowiedziano, że po latach ta strategia powróci, ale w innym wydaniu. Zapowiedziano bowiem... grę planszową Heroes of Might & Magic 3: The Board Game, za której stworzenie odpowiada polskie Archon Studio.

Z krótkiego opisu dostępnego na oficjalnej stronie projektu można wywnioskować, że gra będzie wiernie przenosić na nowy grunt założenia znane z pierwowzoru. W dalszym ciągu będziemy więc eksplorować mapę, zbierać artefakty, zdobywać nowe zaklęcia, powiększać naszą armię, a następnie brać udział w starciach. Nie zabraknie też różnych miast, którymi będziemy mogli pokierować.

Heroes of Might & Magic 3: The Board Game

Niestety na Heroes of Might & Magic 3: The Board Game będziemy musieli prawdopodobnie długo poczekać. Ujawniono bowiem, że zbiórka na Kickstarterze ma ruszyć dopiero w listopadzie 2022 roku.