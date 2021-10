Guardians of the Galaxy i wyjątkowy "Rickroll". Rick Astley jako haker w nowej reklamie gry

fot. Square Enix / youtube.com

Ogromnymi atutami gry Marvel’s Guardians of the Galaxy jest jej luźna, pełna humoru atmosfera oraz ścieżka dźwiękowa, która po brzegi wypełniona jest muzycznymi klasykami z lat 80. Twórcy i wydawca postanowili o tym przypomnieć i do nowej reklamy gry zaangażowano Ricka Astleya, którego utwór "Never Gonna Give You Up" swego czasu stał się internetową sensacją i głównym motywem żartu funkcjonującego w sieci jako tak zwany "Rickroll".

Astley w reklamie wcielił się w hakera, który "zaatakował" znanych twórców internetowych. Poza piosenkarzem w wideo udział wzięli DanTDM, DrLupo and PaladinAmber. Zobaczcie sami.

Marvel's Guardians of the Galaxy dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. W grę można zagrać także za pośrednictwem chmury na Nintendo Switch oraz w usłudze GeForce NOW.