Guardians of the Galaxy - zobacz stroje z gry. Inspiracji komiksami i MCU jest tu całe mnóstwo

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Square Enix

W Marvel’s Guardians of the Galaxy nie brak licznych znajdziek. Gracze mają między innymi możliwość znalezienia różnych kostiumów dla wszystkich Strażników Galaktyki. Niektóre stroje są łatwe do zdobycia, inne wymagają dokładnej eksploracji i poszukiwania ukrytych przejść, co wymaga zejścia z głównej, fabularnej ścieżki.

Z asamo przejście gry otrzymujemy dziewięć kostiumów dla bohaterów. Ze zdobyciem pozostałych trzeba się już nieco bardziej postarać. Dobra wiadomość natomiast jest taka, że twórcy dodali do swojej produkcji tryb New Game Plus, dzięki czemu możecie rozpocząć zabawę od nowa z zachowaniem części postępów. To doskonała okazja do ponownego przejścia i skompletowania kolekcji kostiumów.

Jeśli jednak nie chcecie zaglądać w każdy kąt, a mimo tego chcielibyście zobaczyć wszystkie dostępne w Marvel's Guardians of the Galaxy stroje, to w poniższej galerii możecie zapoznać się z ich wyglądem.

Drax - strój inspirowany filmem Strażnicy z Galaktyki (2014)

Marvel's Guardians of the Galaxy dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.