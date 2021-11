Marvel dostanie nowe MMORPG. Za sterami twórcy DC Universe Online

Marvel

Firma Enad Global 7 podczas zebrania inwestorów ujawniła, że trwają prace nad nową, wysokobudżetową grą dla Marvela. Produkcja ma być przedstawicielem gatunku MMO, a pracami nad nią zajmuje się Dimensional Ink Studios, które w przeszłości tworzyło DC Universe Online oraz City of Heroes. Co ciekawe, studio kiedyś zaliczyło już przygodę z Marvelem. Wtedy jednak nie skończyło się to dobrze. Projekt Marvel Universe Online został bowiem skasowany. Może tym razem będzie inaczej?

Szczegóły gry nie są znane, a o jej istnieniu dowiedzieliśmy się wyłącznie dzięki Jackowi Emmertowi, CEO Enad Global 7, który krótko wspomniał w raporcie dla inwestorów o tym projekcie. Może to świadczyć, że produkcja jest na bardzo wczesnym etapie i Emmert w zasadzie nie ma jeszcze czym podzielić się z inwestorami.

Wygląda na to, że Marvel szykuje w grach ofensywę przypominającą to, co MCU zrobiło w kinach. Nie tak dawno zagraliśmy w Marvel’s Guardians of the Galaxy, w produkcji znajdują się także kolejne produkcje: Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Wolverine oraz Marvel's Midnight Suns, a teraz dowiadujemy się o kolejnym dużym projekcie.