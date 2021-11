Gucci Xbox - limitowana konsola Microsoftu dla najbogatszych graczy

Źródło: Gucci

Gucci Xbox Series X to towar stworzony z myślą o miłośnikach świata mody, którzy chcieliby się wyróżnić na tle konsolowych szaraczków. Gadżet przyozdobiono charakterystycznym literami G wpisanymi w romboidalny wzór, znak rozpoznawczy włoskiego domu mody Gucci. Każdy, kto na nią spojrzy, będzie wiedział, że ma do czynienia z wyjątkowym sprzętem. To droga zabawka, na którą stać wyłącznie najbardziej zamożnych graczy – wyceniono ją na 10 tysięcy dolarów.

Nawet w dobie niskiej podaży sprzętów elektronicznych wywołanej kryzysem na rynku półprzewodników tak wysoka cena konsoli może robić wrażenie. W poniższej galerii zobaczysz, jak urządzenie prezentuje się w pełnej krasie:

Xbox Series X Gucci Edition

Sprzęt nie trafi do powszechnej dystrybucji, Microsoft wyprodukuje jedynie 100 egzemplarzy Gucci Xbox Series X. Wraz z konsolą wąskie grono szczęśliwych nabywców otrzyma także dwa stylizowane kontrolery Xbox oraz subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate. Niestety, nie wiadomo, czy mowa tu o dożywotnim dostępie do usługi, czy jedynie kilku promocyjnych miesiącach.

Jeśli nie masz pojęcia, co zrobić z kilkudziesięcioma tysiącami złotych, a designerska konsola od Microsoftu zapakowana w stylową walizkę przypadła ci do gustu, już wkrótce może wpaść w twoje ręce. Gucci Xbox Series X trawi do sprzedaży 17 listopada 2021 roku. Konsola będzie dostępna zarówno w sklepie internetowym Gucci, jak i wybranych placówkach domu mody.