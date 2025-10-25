Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Guillermo del Toro o generatywnym AI: "Wolałbym umrzeć niż z tego skorzystać"

Guillermo del Toro nie jest reżyserem, który gryzłby się w język w sprawach, które szczególnie go bulwersują. Jedną z nich jest temat generatywnej sztucznej inteligencji. Reżyser ma do niej jasne podejście.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  AI 
sztuczna inteligencja guillermo del toro
Guillermo del Toro fot. Netflix / Pixabay
Reklama

Powiedzieć, że Guillermo del Toro nie jest fanem AI, to jak nie powiedzieć nic. Znany reżyser dał upust swojej niechęci nawet podczas oficjalnego pokazu Frankensteina, po którym powiedział całej sali kinowej: "Piep**** AI!". O podejście twórcy do sztucznej inteligencji zapytano go w wywiadzie przeprowadzonym przez portal NPR.

Recenzje AI są obiektywniejsze? Tak uważa scenarzysta Taksówkarza

Guillermo del Toro, zapytany o generatywne AI, odpowiedział:

Nie przejmuję się sztuczną inteligencją, ale naturalną głupotą. [...] Chciałem, żeby arogancja Victora [Frankensteina] przypominała zachowanie wszystkich osób, które wychwalają nowe technologie. Jest trochę ślepy i nie bierze pod uwagę konsekwencji swoich działań. Myślę, że powinniśmy się zatrzymać i nad tym pomyśleć.

Co do AI, a w szczególności generatywnego AI - nigdy nie będę tym zainteresowany. Mam 61 lat i mam nadzieję pozostać niezainteresowanym tym tematem aż do mojej śmierci. Któregoś dnia ktoś napisał do mnie maila, w którym zapytał: "Jakie jest twoje stanowisko w sprawie AI?" Moja odpowiedź była krótka: "Wolałbym umrzeć niż z tego skorzystać."

Frankenstein - informacje o filmie Netflixa

Frankenstein to adaptacja klasyka literatury grozy o tej samej nazwie. Książka została napisana przez 19-letnią wtedy Mary Shelley i jest uznawana za jedną z pierwszych powieści science fiction. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Guillermo del Toro, którego możecie znać z takich produkcji jak Pinokio, Kształt wody i Labirynt fauna. Film powstaje dla platformy streamingowej Netflix. Jeśli chodzi o fabułę, opowiada o genialnym aczkolwiek egoistycznym naukowcy, który powoła do życia istotę, zbudowaną z części ciała różnych ludzi, doprowadzając do zarówno zguby, jak i „potwora”.

Frankenstein - kiedy premiera? Film będzie miał limitowaną premierę kinową 17 października. Następnie 7 listopada zadebiutuje w Netflixie

Frankenstein - nowy klip

arrow-left
Frankenstein - nowy klip
Źródło:
arrow-right

Źródło: npr.org

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  AI 
sztuczna inteligencja guillermo del toro
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zabójcze ciało
-

Kontynuacja horroru z Megan Fox powstaje? Trwają prace nad scenariuszem - jest potwierdzenie

2 Paul Schrader
-

Recenzje AI są obiektywniejsze? Tak uważa scenarzysta Taksówkarza

3 To: Witajcie w Derry
-

Już niedługo premiera To: Witajcie w Derry. Kiedy pojawią się poszczególne odcinki?

4 Austin Butler
-

To będzie duet aktorski nowych Policjantów z Miami? Universal prowadzi rozmowy z gwiazdą Diuny

5 John Boyega jako Finn
-

Star Wars czy Star Trek - John Boyega wybiera. Zobaczymy go kiedyś w Gwiezdnej Flocie?

6 13. Kylo Ren
-

Gwiezdne Wojny - coraz większe kontrowersje wokół filmu o Kylo Renie. Reżyser dolewa oliwy do ognia!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e04

My Hero Academia

s21e14

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s21e13

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e210

Anderson Cooper 360

s23e31

Real Time with Bill Maher

s2025e42

Firing Line with Margaret Hoover

s02e04

s01e03
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mehcad Brooks
Mehcad Brooks

ur. 1980, kończy 45 lat

Conchita Campbell
Conchita Campbell

ur. 1995, kończy 30 lat

Mariana Klaveno
Mariana Klaveno

ur. 1979, kończy 46 lat

Katy Perry
Katy Perry

ur. 1984, kończy 41 lat

Leslie Grossman
Leslie Grossman

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV