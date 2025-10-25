Guillermo del Toro o generatywnym AI: "Wolałbym umrzeć niż z tego skorzystać"

fot. Netflix / Pixabay

Powiedzieć, że Guillermo del Toro nie jest fanem AI, to jak nie powiedzieć nic. Znany reżyser dał upust swojej niechęci nawet podczas oficjalnego pokazu Frankensteina, po którym powiedział całej sali kinowej: "Piep**** AI!". O podejście twórcy do sztucznej inteligencji zapytano go w wywiadzie przeprowadzonym przez portal NPR.

Guillermo del Toro, zapytany o generatywne AI, odpowiedział:

Nie przejmuję się sztuczną inteligencją, ale naturalną głupotą. [...] Chciałem, żeby arogancja Victora [Frankensteina] przypominała zachowanie wszystkich osób, które wychwalają nowe technologie. Jest trochę ślepy i nie bierze pod uwagę konsekwencji swoich działań. Myślę, że powinniśmy się zatrzymać i nad tym pomyśleć. Co do AI, a w szczególności generatywnego AI - nigdy nie będę tym zainteresowany. Mam 61 lat i mam nadzieję pozostać niezainteresowanym tym tematem aż do mojej śmierci. Któregoś dnia ktoś napisał do mnie maila, w którym zapytał: "Jakie jest twoje stanowisko w sprawie AI?" Moja odpowiedź była krótka: "Wolałbym umrzeć niż z tego skorzystać."

Frankenstein - informacje o filmie Netflixa

Frankenstein to adaptacja klasyka literatury grozy o tej samej nazwie. Książka została napisana przez 19-letnią wtedy Mary Shelley i jest uznawana za jedną z pierwszych powieści science fiction. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Guillermo del Toro, którego możecie znać z takich produkcji jak Pinokio, Kształt wody i Labirynt fauna. Film powstaje dla platformy streamingowej Netflix. Jeśli chodzi o fabułę, opowiada o genialnym aczkolwiek egoistycznym naukowcy, który powoła do życia istotę, zbudowaną z części ciała różnych ludzi, doprowadzając do zarówno zguby, jak i „potwora”.

Frankenstein - kiedy premiera? Film będzie miał limitowaną premierę kinową 17 października. Następnie 7 listopada zadebiutuje w Netflixie.