Recenzje AI są obiektywniejsze? Tak uważa scenarzysta Taksówkarza

fot. YouTube (The Adam Friedland Show)

Paul Schrader to scenarzysta i reżyser, który często dzieli się swoimi kontrowersyjnymi opiniami. W przeszłości był odpowiedzialny m.in. za napisanie scenariusza do Taksówkarza czy Wściekłego byka Martina Scorsese. Sam też wyreżyserował takie filmy, jak Hazardzista czy Dobry ogrodnik. Dyskusja na temat używania sztucznej inteligencji w Hollywood nieustannie trwa. Są zagorzali przeciwnicy i zwolennicy stosowania generatywnego AI w produkcjach filmowych. Pojawiła się nawet "aktorka" AI, czyli Tilly Norwood. Być może Paul Schrader ma dla niej idealny projekt.

Reżyser i scenarzysta przyznał, że użycie AI w Hollywood będzie coraz powszechniejsze w nadchodzących latach:

Wydaje mi się, że za dwa lata zobaczymy pierwszy pełnometrażowy film AI. Rozmawiałem dziś przez telefon z kimś o scenariuszu, który napisałem. Powiedziałem: "To byłby idealny scenariusz do zrealizowania przez AI. Kiedy jesteś autorem, to musisz opisać czyjąś reakcję. Używasz konkretnego kodu - ciągu liter i cyfr, który opisuje tą reakcję. Aktorzy też mają własny kod. Teraz możesz samemu stworzyć twarz, emocje na niej i kierować tym w ten sposób, co autorzy w książkach.

Paul Schrader dodał również, że jego zdaniem rozwój AI pozwoli na pojawianie się obiektywniejszych recenzji filmów i nie tylko:

AI nikogo nie faworyzuje. Można czasem odczuć wrażenie, że ktoś ci płaci za to, żebyś coś lubił. Z AI to tak nie działa. [...] Chociaż oczywiście możemy nauczyć AI, żeby nie było obiektywne.