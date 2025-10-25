Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Recenzje AI są obiektywniejsze? Tak uważa scenarzysta Taksówkarza

Paul Schrader nie boi się dzielenia kontrowersyjnymi opiniami i podobnie jest w przypadku wypowiedzi udzielonej w sprawie wykorzystywania AI w pracy twórczej, m.in. przy produkcji filmów. Scenarzysta Taksówkarza twierdzi też, że recenzje sztucznej inteligencji są obiektywniejsze.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  paul schrader 
AI sztuczna inteligencja
Paul Schrader fot. YouTube (The Adam Friedland Show)
Reklama

Paul Schrader to scenarzysta i reżyser, który często dzieli się swoimi kontrowersyjnymi opiniami. W przeszłości był odpowiedzialny m.in. za napisanie scenariusza do Taksówkarza czy Wściekłego byka Martina Scorsese. Sam też wyreżyserował takie filmy, jak Hazardzista czy Dobry ogrodnik. Dyskusja na temat używania sztucznej inteligencji w Hollywood nieustannie trwa. Są zagorzali przeciwnicy i zwolennicy stosowania generatywnego AI w produkcjach filmowych. Pojawiła się nawet "aktorka" AI, czyli Tilly Norwood. Być może Paul Schrader ma dla niej idealny projekt.

To będzie duet aktorski nowych Policjantów z Miami? Universal prowadzi rozmowy z gwiazdą Diuny

Reżyser i scenarzysta przyznał, że użycie AI w Hollywood będzie coraz powszechniejsze w nadchodzących latach:

Wydaje mi się, że za dwa lata zobaczymy pierwszy pełnometrażowy film AI. Rozmawiałem dziś przez telefon z kimś o scenariuszu, który napisałem. Powiedziałem: "To byłby idealny scenariusz do zrealizowania przez AI.

Kiedy jesteś autorem, to musisz opisać czyjąś reakcję. Używasz konkretnego kodu - ciągu liter i cyfr, który opisuje tą reakcję. Aktorzy też mają własny kod. Teraz możesz samemu stworzyć twarz, emocje na niej i kierować tym w ten sposób, co autorzy w książkach.

Paul Schrader dodał również, że jego zdaniem rozwój AI pozwoli na pojawianie się obiektywniejszych recenzji filmów i nie tylko:

AI nikogo nie faworyzuje. Można czasem odczuć wrażenie, że ktoś ci płaci za to, żebyś coś lubił. Z AI to tak nie działa. [...] Chociaż oczywiście możemy nauczyć AI, żeby nie było obiektywne.

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  paul schrader 
AI sztuczna inteligencja
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zabójcze ciało
-

Kontynuacja horroru z Megan Fox powstaje? Trwają prace nad scenariuszem - jest potwierdzenie

2 To: Witajcie w Derry
-

Już niedługo premiera To: Witajcie w Derry. Kiedy pojawią się poszczególne odcinki?

3 Austin Butler
-

To będzie duet aktorski nowych Policjantów z Miami? Universal prowadzi rozmowy z gwiazdą Diuny

4 John Boyega jako Finn
-

Star Wars czy Star Trek - John Boyega wybiera. Zobaczymy go kiedyś w Gwiezdnej Flocie?

5 13. Kylo Ren
-

Gwiezdne Wojny - coraz większe kontrowersje wokół filmu o Kylo Renie. Reżyser dolewa oliwy do ognia!

6 Hawkeye (Clint Barton) – arcymistrz łucznictwa i były cyrkowiec, który posiada niezwykłe zdolności celowania i walki.
-

Czy Jeremy Renner zagra w Avengers: Doomsday? Padła jednoznaczna odpowiedź

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e04

My Hero Academia

s21e14

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s21e13

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e210

Anderson Cooper 360

s23e31

Real Time with Bill Maher

s2025e42

Firing Line with Margaret Hoover

s02e04

s01e03
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mehcad Brooks
Mehcad Brooks

ur. 1980, kończy 45 lat

Conchita Campbell
Conchita Campbell

ur. 1995, kończy 30 lat

Mariana Klaveno
Mariana Klaveno

ur. 1979, kończy 46 lat

Katy Perry
Katy Perry

ur. 1984, kończy 41 lat

Leslie Grossman
Leslie Grossman

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV