Recenzje AI są obiektywniejsze? Tak uważa scenarzysta Taksówkarza
Paul Schrader nie boi się dzielenia kontrowersyjnymi opiniami i podobnie jest w przypadku wypowiedzi udzielonej w sprawie wykorzystywania AI w pracy twórczej, m.in. przy produkcji filmów. Scenarzysta Taksówkarza twierdzi też, że recenzje sztucznej inteligencji są obiektywniejsze.
Paul Schrader to scenarzysta i reżyser, który często dzieli się swoimi kontrowersyjnymi opiniami. W przeszłości był odpowiedzialny m.in. za napisanie scenariusza do Taksówkarza czy Wściekłego byka Martina Scorsese. Sam też wyreżyserował takie filmy, jak Hazardzista czy Dobry ogrodnik. Dyskusja na temat używania sztucznej inteligencji w Hollywood nieustannie trwa. Są zagorzali przeciwnicy i zwolennicy stosowania generatywnego AI w produkcjach filmowych. Pojawiła się nawet "aktorka" AI, czyli Tilly Norwood. Być może Paul Schrader ma dla niej idealny projekt.
Reżyser i scenarzysta przyznał, że użycie AI w Hollywood będzie coraz powszechniejsze w nadchodzących latach:
Wydaje mi się, że za dwa lata zobaczymy pierwszy pełnometrażowy film AI. Rozmawiałem dziś przez telefon z kimś o scenariuszu, który napisałem. Powiedziałem: "To byłby idealny scenariusz do zrealizowania przez AI.
Kiedy jesteś autorem, to musisz opisać czyjąś reakcję. Używasz konkretnego kodu - ciągu liter i cyfr, który opisuje tą reakcję. Aktorzy też mają własny kod. Teraz możesz samemu stworzyć twarz, emocje na niej i kierować tym w ten sposób, co autorzy w książkach.
Paul Schrader dodał również, że jego zdaniem rozwój AI pozwoli na pojawianie się obiektywniejszych recenzji filmów i nie tylko:
Źródło: deadline.com
