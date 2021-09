Całkowita zmiana kontrowersyjnej historii o Gwen Stacy. Fani odetchną z ulgą?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Amazing Spider-Man #73. Nie jest żadną tajemnicą, że scenarzysta Nick Spencer w tworzonej przez siebie opowieści niejednokrotnie odwoływał się do dwóch kontrowersyjnych historii z udziałem Pajączka: słynnego One More Day, w którym Peter Parker sprzedał swoją duszę Mefisto, oraz Sins Past.

Drugi z wymienionych wyżej wątków jest powiązany z przygodami Gwen Stacy, która tuż przed swoją śmiercią udała się na krótką wycieczkę do Europy; to wówczas zdająca sobie sprawę z narkotykowego uzależnienia Harry'ego Osborna bohaterka nawiązała romans z ojcem jej chłopaka, Normanem aka Zielonym Goblinem. Owocem tej miłosnej relacji stały się dzieci Gwen, Sarah i Gabriel Stacy, które później, motywowane przez wkładane im do głów przez Normana kłamstwa, starały się zemścić na Parkerze, przedstawionym rodzeństwu jako ich ojciec.

Marvel zdecydował się teraz przedstawić powyższą historię zupełnie inaczej. Jak ujawnia nowy zeszyt Spencera, Norman w rzeczywistości nigdy nie miał romansu z Gwen - uwierzył jednak w to w wyniku działań Kindreda, który - aby podtrzymać kłamstwo - skorzystał z pomocy innych złoczyńców, Mendela Stromma i Mysterio. Harry Osborn wynajął pierwszego z nich w celu przeprowadzenia eksperymentów genetycznych, w wyniku których mieliby powstać Sarah i Gabriel. Kindred chciał wprowadzić te postacie do życia Petera i Normana, aby tym samym ukarać ich za dawne grzechy.

Po latach eksperymentów i śmierci wielu sklonowanych ciał misja zakończyła się sukcesem. Co więcej, Mysterio przebrał się nawet za terapeutę Mary Jane Watson, by w trakcie hipnozy włożyć do jej głowy fałszywe wspomnienia o Gwen Stacy wyznającej przyjaciółce fakt posiadania dzieci.

Serwisy popkulturowe mają wątpliwości, czy tak skomplikowane nadpisanie wątku faktycznie zredukuje jego kontrowersyjny wydźwięk.