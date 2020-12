Gwiazda Czarnej Pantery usuwa Twittera po fali krytyki za wpisy antyszczepionkowe

fot. Marvel

Gwiazda Czarnej Pantery, Letitia Wright spotkała się z ogromną krytyką za udostępnienie na swoim Twitterze filmiku, który zawierał treści antyszczepionkowe oraz inne szkodliwe komentarze dotyczące pandemii koronawirusa. Aktorka próbowała się tłumaczyć odpowiadając na krytyczne komentarze, ale ostatecznie wielu fanów było rozczarowanych jej postawą.

Komentujący uznali, że publikowanie takich informacji i rozpowszechnianie tego typu materiałów wideo jest bardzo niebezpieczne w przypadku, gdy robi to aktorka z dużymi zasięgami w mediach społecznościowych. To ostatecznie doprowadziło do tego, że Wright zdecydowała się usunąć konto.

https://twitter.com/DanielRPK/status/1335184538444689413

Filmowa Shuri z MCU w jednym z tweetów napisała:

Moim zamiarem nie było nikogo obrazić, moim JEDYNYM zamiarem opublikowania filmu było to, że moje obawy wzbudziła zawartość szczepionki i tego, co wprowadzamy do naszych ciał. Nic więcej.

Na ten moment trudno przewidzieć jakie reperkusje mogą mieć wpisy aktorki. Chodzi o jej udział w kolejnej części Czarnej Pantery. Przypomnijmy, że ostatnie przecieki mówiły o tym, że postać Shuri ma odegrać znacznie większą rolę w sequelu, ale upowszechnianie szkodliwych treści w social mediach niejednokrotnie spotykało się ze zrezygnowaniem z usług aktora lub aktorki przez duże korporacje, dla których może to być PR-owy strzał w stopę.