Wiedźmin - Netflix promuje serial w świątecznej oprawie. Zobacz wideo

Wiedźmin w 1. sezonie okazał się być jednym z najpopularniejszych seriali platformy Netflix w 2019 roku. Nawet na długo po premierze streamingowy gigant promuje na różne sposoby produkcję opartą o prozę Andrzeja Sapkowskiego. Tym razem mamy wideo zmontowane ze scen z premierowej serii, które utrzymane zostało w świątecznym klimacie.

Widzowie zauważyli dodatkowo, że jedna ze scen może pochodzić z realizowanego obecnie 2. sezonu. Krótkie ujęcie pokazuje widok z pierwszej osoby na rycerza Nilfgaardu. Nie jest to jednak pewne i być może mamy do czynienia ze sceną wyciętą z pierwszej serii. Zobaczcie Świąteczna podróż z Geraltem:

Poniżej widzicie moment z powyższego wideo, który może pochodzić z 2. sezonu (46 sekunda):

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1330864095713701889

Przypomnijmy, że ekipa 2. sezonu weszła ponownie na plan po krótkiej przerwie spowodowanej wykryciem kilku pozytywnych przypadków zakażenia koronawirusem. Obecnie twórcy i aktorzy znajdują się w Frensham Little Pond w Wielkiej Brytanii. Portal Redanian Intelligence donosi, że na planie dostrzeżono Nilfgaardczyków, elfy oraz zwierzęta (krowy, konie, kozy). Nie jest to pewne, ale być może w scenie udział brali również Yennefer i Jaskier. Są to jednak tylko spekulacje na podstawie zdjęć zrobionych z daleka.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu w 2021 roku.