Avengers: Koniec gry skopiował scenę z animacji DC? Fani pokazują dowód i uderzają w Marvela

Jeśli uważnie śledzicie naszą stronę, doskonale już wiecie, że wśród najbardziej fanatycznej części fanów Marvela i DC trwa niekończący się spór o to, która firma kopiuje drugą w swoich historiach. Kością niezgody na tym polu jest choćby wprowadzenie koncepcji multiwersum do świata filmu; miłośnicy Domu Pomysłów twierdzą, że Kevin Feige i spółka byli na tym polu pierwsi, z kolei osoby rozkochane w DC przekonują, iż szef Marvel Studios wykorzystał pomysł czekający na realizację w filmie The Flash.

Wygląda na to, że teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę tego "konfliktu". Coraz większą popularność w sieci zdobywa bowiem wideo porównujące jedne ze scen z produkcji Avengers: Koniec gry i animacji Superman/Batman: Wrogowie publiczni z 2009 roku. Nie da się ukryć, że sekwencje są łudząco podobne, choć istotny jest także wymowny wpis użytkownika Twittera korzystającego z loginu Fatal Jay, który zdaje się wyjawiać prawdziwe intencje autora porównania. Spójrzcie sami:

https://twitter.com/FatalJayShow/status/1333159295299497985

Powyższy materiał pozostawiamy już Waszej ocenie. Dajcie nam w komentarzach znać, czy Waszym zdaniem faktycznie mamy tu do czynienia z "dowodem" na kopiowanie od siebie pomysłów przez komiksowych gigantów.