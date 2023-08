Gwiezdne Wojny: Ahsoka - co w 4. odcinku? Rosario Dawson zdradziła ekscytujące spoilery

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Rosario Dawson w rozmowie z magazynem D23 ujawniła spoilery na temat 4. odcinka. Niektóre pojedyncze ujęcia okazuje się, że w zwiastunach się przewijały, ale i tak w większości wydarzenia są okryte tajemnicą. Co się wydarzy?

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - co w 4. odcinku?

Aktorka została zapytana o swoją ulubioną scenę i okazuje się, że dotyczy ona 4. odcinka serialu. W nim też dojdzie do widowiskowej walki na miecze świetlne.

- Jest las, w którym dochodzi do szalonej walki; Shin [Ivanna Sakhno] oraz Sabine [Natasha Liu Bordizzo] walczą ze sobą, a ja też jestem w tym starciu. To naprawdę cos pięknego. Wygląda to jak wypalony las z czerwonymi liśćmi. Peruka Ivanny zaczęła zmieniać kolor na różowy, bo miejsce zaczęło fermentować. Walczyłyśmy wewnątrz i wszystko zaczęło się brudzić. Pojawiały się stworzenia, a na drzewach rosły grzyby, więc to dosłownie ożywało.

Prawdopodobnie chodzi o planetę Seatos, którą widzieliśmy w drugim odcinku. Tam Morgan Elsbeth odczytała mapę, do której dotarła Ahsoka. Wygląda na to, że bazując na zwiastunie, to tutaj Ahsoka będzie mierzyć się z Inkwizytorem Marrokiem. Aktorka dodaje, że choć kręcili w studiu, scenografia była tak świetna, że naprawdę miało się wrażenie bycia w lesie.

Zobaczcie ujęcia, które prawdopodobnie pochodzą z tych scen.

