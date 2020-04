Gwiezdne wojny - Ahsokę mogliśmy poznać już w Ataku klonów. Dave Filoni o powstaniu postaci

Prequele Gwiezdnych wojen do dziś dzielą fanów, za to większość z nich jest zgodna co do tego, że serial Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów świetnie uzupełnia filmy - pogłębia relacje pomiędzy bohaterami, uwiarygadnia ich i wprowadza wiele świetnych postaci, jak choćby Ahsokę Tano, faworytkę fanów.

W rozmowie z Vanity Fair Dave Filoni odniósł się do tej właśnie postaci i powiedział, że niewiele brakowało, a "pojawiłaby się" ona już w filmie Atak klonów za sprawą tzw. retconu (jest to zabieg polegający na dodaniu nowych informacji, które uzupełniają lub modyfikują wcześniejsze fakty lub założenia fabularne).

Na początku nazywaliśmy ją Ashla - wyjaśnia. - To był rok 2005 i działało to dla mnie na kilku poziomach. To imię nadane jednemu z młodych Jedi trenujących z Yodą w Ataku Klonów. Była tam mała dziewczynka, Togrutanka. Pojawił się pomysł, że mogłaby to być Ahsoka, ale w końcu pominęliśmy go, wiek nie pasował. Była w tym filmie za młoda.

Jeśli chodzi o wprowadzenie Ahsoki, Filoni przytoczył to, co George Lucas powiedział, gdy po raz pierwszy zasugerował przedstawienie młodego bohatera, który miałby być padawanem Anakina - postaci, o której w filmie tak naprawdę nigdy nie wspomniał.

George powiedział: "to będzie padawanka Anakina Skywalkera, ponieważ chcę, by Anakin miał padawankę. Ludzie się tego nie spodziewają, a to sposób, by on mógł kogoś nauczać, co stworzy świetną dynamikę pomiędzy nim, Obi-Wanem i nią". Wydawało się to nieco zbyt daleko idącym pomysłem; dorastając nigdy nie pomyślałem, że Anakin mógł mieć padawana. I właśnie dlatego George to George. Po prostu dostrzega rzeczy, ufa swoim instynktom, robi coś i ostatecznie tworzy postać, która jest teraz uwielbiana.

Mówi się, że Ahsoka ma wkrótce pojawić się na ekranach w aktorskiej interpretacji Rosario Dawson w drugim sezonie serialu The Mandalorian. Filoni jest w to zaangażowany. Pojawiły się też pogłoski, zgodnie z którymi Ahsoka miałaby też otrzymać swój własny, solowy serial. Wciąż czekamy na potwierdzenie powyższych informacji.