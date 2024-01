The Mandalorian - kinowy film to początek trylogii? Nowe plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowa plotka pochodzi od Making Star Wars, czyli źródła, którego informacje zawsze się sprawdzały w kontekście Gwiezdnych Wojen. Jest to jednak informacje niepotwierdzona przez Lucasfilm czy twórców, więc traktujcie ją z dystansem.

The Mandalorian - będzie trylogia?

Jason Ward z portalu informuje, że Lucasfilm planuje trylogię filmów. Wszystko jednak zależy od tego, czy The Mandalorian okaże się hitem w box office. Jeśli tak, zrobią dwa kolejne, jeśli nie, pomysł trafi do kosza. Spekuluje się, że niezatytułowany projekt Dave'a Filoniego, który miałby być luźną adaptacją książki Dziedzic Imperium, mógłby być częścią tej serii. Wówczas by zmieniono tutaj zakończenie, by nie zapowiadać kolejnej odsłony.

Tłumaczy on, że wszelkie źródła twierdzą, iż 4. sezon serialu The Mandalorian został przerobiony w to, co obejrzymy w kinach. Plotki o tym, krążyły od lata 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że się potwierdziły. Aczkolwiek Deadline i Variety twierdzą, że obok tego 4. sezon nadal jest rozwijany. Oficjalnie status serialu nie został doprecyzowany.

Według spekulacji opartej na kalendarzu premier Disneya, film o Mando i Grogu mógłby mieć premierę 22 maja 2026 roku.