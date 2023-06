Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Inkwizytor potwierdzony. Jest zdjęcie

fot. materiały prasowe

Inkwizytor w serialu Star Wars: Ahsoka. W zwiastunie widzieliśmy postać wyglądającą jak Inkwizytor, ale dopiero teraz magazyn Empire publikując oficjalne zdjęcie potwierdził, że w istocie to jest taka postać. Nie wiadomo jednak nic więcej o tym, kim on jest i jakim cudem w ogóle Inkwizytor żyje, gdy przecież w tym okresie już nie powinno ich być. A to lata po Powrocie Jedi.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - zdjęcia

gwiezdne Wojny: Ahsoka

Przypomnijmy, że Inkwizytorzy to osoby podatne na Moc, które szkolone przez Dartha Vadera miały polować na niedobitków Jedi po rozkazie 66. Widzieliśmy ich w serialu animowanym Star Wars Rebelianci, w grach Star Wars Jedi: Upadły zakon, Star Wars Jedi: Ocalały oraz serialu aktorskim Obi-Wan Kenobi.

Fani już snują teorie, kim może być tak naprawdę ten Inkwizytor. Jedną z nich, że jest to... Ezra Bridger. Na ten moment nie ma jednak żadnych przecieków na ten temat.

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku w Disney+.