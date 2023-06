Jak George Lucas zareagował na film Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie? Scenarzysta odbył z nim długą rozmowę

fot. Lucasfilm // Walt Disney Pictures

Tony Gilroy jest scenarzystą Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, a obecnie sprawuje funkcję showrunnera i producenta wykonawczego dla serialu Gwiezdne Wojny: Andor, czyli prequela filmu. W wywiadzie dla Deadline twórca wrócił myślami do 2016 roku i premiery tej wysokobudżetowej produkcji. George Lucas, czyli reżyser 4 filmów ze świata Gwiezdnych Wojen oraz były właściciel wytwórni Lucasfilm, zadzwonił do niego, aby podzielić się swoimi wrażeniami o nowym obrazie.

George Lucas zadzwonił do mnie po Łotrze 1. Po obejrzeniu filmu odbyłem z nim 45-minutową rozmowę i to był jedyny raz, kiedy z nim rozmawiałem. Pokochał ten film. Naprawdę. Miał wiele rzeczy do powiedzenia... To był jak telefon od prezydenta.

Przypomnijmy, że według dyrektora Disneya Boba Igera, gdy słynny reżyser obejrzał Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy to nie krył rozczarowania. Mówił wtedy, że nie zobaczył niczego nowego pod względem technicznym, ani efektów wizualnych.