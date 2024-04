Kanan Jarrus w wersji aktorskiej? Jego wizerunek pojawił się w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka

fot. materiały prasowe

W serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka został dostrzeżony Kanan Jarrus. To postać, którą fani znają z animacji Star Wars Rebelianci. Był Jedi szkolonym przez Depę Billab. Dowodził statkiem Ghost, a później poprowadził grupę Rebeliantów na planecie Lothal. Wraz z Herą Syndullą mieli syna o imieniu Jacen, który pojawił się w aktorskim serialu o Ahsoce.

Kanan Jarrus w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka

Wizerunek Kanana Jarrusa pojawił się w 4. odcinku serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Jego zdjęcie znajdowało się na kokpicie statku Ghost, którym leciała Hera. Jeden z użytkowników X wyostrzył tę fotografię - grafika przedstawia Kenana w wersji aktorskiej, który przypomina Freddiego Prinze'a Jr. Aktor podkładał głos temu bohaterowi w Rebeliantach. Zobaczcie poniżej.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Kanan Jarrus

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Kanan Jarrus pojawi się w 2. sezonie?

Fani Gwiezdnych Wojen chętnie zobaczyliby Kanana w 2. sezonie Ahsoki. Natomiast mógłby się pojawić tylko za sprawą retrospekcji lub jako Duch Mocy, ponieważ postać zginęła w animacji. Należy dodać, że Freddie Prinze Jr. raczej nie byłby zainteresowany powrotem do roli, ponieważ trzeba było go przekonywać do podłożenia głosu postaci w Parszywej zgrai oraz w Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Nie ma też żadnych informacji o tym, że aktor dołączył do obsady serialu.