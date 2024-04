Gwiezdne Wojny: Akolita - Dafne Keen nie do poznania. Aktorka o roli Jedi i walce mieczem świetlnym

fot. materiały prasowe

Reklama

Dafne Keen w serialu Gwiezdne Wojny: Akolita gra Padawankę Jedi imieniem Jecki Lon. Ma on mieć kluczową rolę w serialu, który pojawi się w Disney+ w czerwcu 2024 roku. Jest ona w połowie człowiekiem, w połowie Theelinką. Przedstawicielkę tej rasy po raz pierwszy widzieliśmy w wersji specjalnej Powrotu Jedi - była ona w zespole Maxa Rebo w pałacu Jabby. W ramach promocji serialu dziennikarz EW.com spotkał się z aktorką i wyciągnął nowe informacje o postaci. Jest też nowe zdjęcie Padawanki z zapalonym zielonym mieczem świetlnym.

Gwiezdne Wojny: Akolita - Dafne Keen jako Jedi

Lesley Headland, showrunnerka i twórczyni serialu, od początku chciała do tej roli Dafne Keen. Jakiś czas temu w rozmowie z EW.com mówiła tak, nawiązując do kreacji Keen w filmie Logan: Wolverine: Chciałam zobaczyć X-23 z mieczem świetlnym w ręku. To musiało się wydarzyć!

Jecki Lon jest Padawanką mistrza Jedi Sola (w tej roli Lee Jung-jae). Aktorka wyjawiła, że zobaczymy ją w akcji - zapowiedziała, że Jecki Lon bierze udział w kilku walkach, w których używa miecza świetlnego.

Gwiezdne Wojny: Akolita - Jecki Lon

Jak widzieliśmy w zwiastunie, trudno było rozpoznać aktorkę w charakteryzacji Theelinki. W rozmowie z EW.com wyjawiła, że proces trwał długo i musiał rozpocząć się każdego dnia zdjęciowego o 3:30 rano. Dodaje, że cała charakteryzacja kompletnie zmieniła jej podejście do tego, jak grać tę postać. Twórczyni dała jej wiele swobody i elastyczności w tym, jak ją pokazać - także w scenach kaskaderskich obrazujących jej styl walki, odpowiadający charakterowi Jecki.

- To kompletnie zmieniło sposób, w jaki się poruszałam. Zmieniło moją bohaterkę. Kiedy czytałam scenariusz, miałam pomysł, jak do tego podejdę i to uległo zmianie na tym etapie w sposób, który myślę jest bardziej interesujący, niż to o czym pierwotnie myślałam. Wyobrażałam sobie ją jako osobę metodyczną, zimną i wykalkulowaną. Gdy miałam na sobie charakteryzację, nadal w moich oczach była metodyczną perfekcjonistką, ale dostrzegłam w niej większą pomysłowość, ciekawość i miłość do bycia Jedi.

A tak opowiada o rozmowie z Headland na zoomie o tym, jaki to ma być serial.

- Powiedziała mi, że to serial będący thrillerem z tajemnicą, która jest powoli odkrywana z każdym kolejnym odcinkiem. Jej interpretacja Gwiezdnych Wojen sprawia wrażenie, jakby prawdziwa fanka napisała serial Star Wars, co dla mnie było bardzo ekscytujące i zarazem jest świeżym podejściem. Sposób, w jaki Leslye napisała ten thriller była dla mnie fascynujący.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera w Disney+ odbędzie się 5 czerwca 2024 roku.