Gwiezdne Wojny: Ahsoka - co było największym wyzwaniem w treningu Rosario Dawson do roli Jedi?

W serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka nie brakuje walk na miecze świetlne. Rosario Dawson, która wciela się w tytułową bohaterkę, wspominała zresztą, że trenowała "przez 7 dni w tygodniu" do tej roli. Teraz zaś Ming Qiu, które koordynuje prace kaskaderów na planie Ahsoki, opowiedziała coś więcej na ten temat.

Ming Qiu w rozmowie z portalem Total Film wyznała, co było największym wyzwaniem w treningu Rosario Dawson do roli Ahsoki:

Rosario Dawson jest bardzo skoordynowana i elastyczna. W dodatku pracuje bardzo, bardzo ciężko. Jednak wyzwaniem jest fakt, że jest także bardzo zajęta. Nigdy nie ma przerwy. Ale jesteśmy szczęściarzami, bo naprawdę daje z siebie wszystko. I wiem, że zawsze wspomina o tym, jaka jestem wobec niej surowa, ale naprawdę dobrze sobie z tym radzi!

Ming Qiu opowiedziała także o tym, że częścią jej pracy było zadbanie o to, by walki były realistyczne, jednak wciąż interesujące. Wyjaśniła, że w prawdziwym życiu takie starcia często trwają o wiele krócej niż na ekranie, co nie byłoby zbyt ciekawe dla widza. Dlatego jej zadaniem było sprawienie, by każde starcie było wyjątkowe, tak jak biorący w nim udział wojownicy.

