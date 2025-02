Simpsonowie - aktor głosowy barmana Moe boi się AI. "To po prostu niewłaściwe, by kraść mój głos"

fot. Disney+

Hank Azaria wyraził obawy w wywiadzie dla The New York Times odnośnie tego, że sztuczna inteligencja może wkrótce zastąpić jego głos. Komik jest głosem dziesiątek postaci w legendarnej animowanej serii Simpsonowie, gdzie gra min. w tym barmana Moe'a i szefa Wigguma. Po 36 latach pracy Azaria doskonale zdaje sobie sprawę, że sztuczna inteligencja ma mnóstwo materiału do wykorzystania.

Wyobrażam sobie, że wkrótce sztuczna inteligencja będzie w stanie odtworzyć dźwięki ponad 100 głosów, które stworzyłem dla postaci w Simpsonach przez prawie cztery dekady. Smuci mnie to, kiedy o tym myślę. Wydaje się to po prostu niewłaściwe, by kraść mój głos – lub kogokolwiek innego.

Tymi słowami aktor wypowiedział się na temat swojej pesymistycznej wizji przyszłości. Zwrócił uwagę na jedną postać, którą maszyna będzie w stanie na pewno odwzorować.

W moim przypadku sztuczna inteligencja ma dostęp do 36 lat mnie grającego Moe, wiecznie niezadowolonego barmana. Pojawił się niemal w każdym odcinku Simpsonów. Był przerażony, zakochany, ranny, a najczęściej w stanie gorzkiej nienawiści. Śmiałem się jako Moe na dziesiątki sposobów. Prawdopodobnie westchnąłem jako Moe sto razy. Jeśli chodzi o trenowanie sztucznej inteligencji, to naprawdę dużo materiału do wykorzystania.

Sztuczna inteligencja prawdopodobnie będzie w stanie odwzorować głos Azarii, ale aktor ma nadzieję, że technologia nie skopiuje jego ciała i duszy. Twierdzi, że być może dzięki temu ludzie będą w stanie odróżnić dzieło człowieka od kreacji maszyny.

Simpsonowie - gdzie obejrzeć

Simpsonowie to długo emitowany amerykański serial animowany, który śledzi życie rodziny Simpsonów: Homera, Marge, Barta, Lisy i Maggie, żyjących w fikcyjnym miasteczku Springfield. Serial jest pełen satyry społecznej, politycznej i popkulturowej. Animacja jest obecnie w swoim 36. sezonie na Fox, a nowe odcinki są również dostępne na Disney+