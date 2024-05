Amandla Stenberg potwierdza [SPOILER] z Akolity. To centralny wątek serialu Star Wars

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Dosłownie kilka dni dzieli nas od premiery dwóch odcinków Akolity. Choć wydaje się, że zwiastuny oraz plotki mogły ujawnić zbyt wiele, najwyraźniej Lucasfilm pozwoliło obsadzie na potwierdzenie wątku postaci Amandly Stenberg. Już wcześniej mówiono o tym, że aktorka zagra bliźniaczki - a teraz to wreszcie potwierdziła.

Gwiezdne Wojny: Akolita - Amandla Stenberg o swojej (podwójnej) roli

W wywiadzie dla The Electric Playground, aktorka ujawniła nowe szczegóły dotyczące sióstr bliźniaczek, Mae oraz Oshy. Jedna z nich jest zabójczynią, która zrzuca winę na swoją siostrę.

- Gram bliźniaczki w serialu. Nazywają się Osha i Mae i w pewnym sensie skłaniają się ku różnym stronom Mocy. Choć jest to kwestia dyskusyjna - i mam nadzieję, że takowa debata powstanie, gdy wszyscy go obejrzą. Mae podąża za zemstą - jest na wojennej ścieżce. W dzieciństwie sióstr wydarzyło się coś, co je rozdzieliło, dlatego Mae pragnie zemsty. Tymczasem Osha, która jest mechanikiem i padawanką, która opuściła zakon Jedi, zostaje oskarżona o mającą miejsce zemstę. Teraz musi się bronić, jednocześnie odkrywając, że jej siostra bliźniaczka wciąż żyje.

Podobno Manny Jacinto również ma podwójną rolę do zagrania - tym razem braci bliźniaków. Nie zostało to jednak potwierdzone.

Akolita - pierwsze dwa odcinki zadebiutują 4 czerwca na platformie Disney+.