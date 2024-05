Gwiezdne Wojny: Akolita - twórczyni daje wskazówki odnośnie tytułowej postaci. Czy będą cameo?

fot. Disney+

Do premiery serialu Gwiezdne Wojny: Akolita zostało już niewiele czasu, a fani nadal zastanawiają się nad potencjalną tożsamością tajemniczego wojownika z czerwonym mieczem świetlnym ze zwiastunów. Pojawiły się już pierwsze teorie, o których pisaliśmy tutaj. Teraz oliwy do ognia dolała twórczyni serialu, Leslye Headland, która dała kilka wskazówek odnośnie tożsamości tytułowego akolity.

To wewnętrzny sabotażysta. To zły człowiek, który jest w każdym z nas. Odkryjecie to podczas oglądania serialu. Wszystko będzie ujawnione. To, co trzeba wiedzieć o serialu, to że rozmawialiśmy o nim jak o zagadkowym thrillerze. To serializowana historia, gdzie każdy odcinek daje więcej informacji na jej temat. Czerpaliśmy inspirację z filmów o samurajach i wuxia, ale też Rashomonem, gdzie oglądasz jedną historię, a potem widzisz ją zrobioną kompletnie inaczej. To, co odróżnia Akolitę od innych seriali Gwiezdnych Wojen, to sposób opowiedzenia fabuły.

Gwiezdne Wojny: Akolita - czy będą cameo?

Twórczyni wypowiedziała się też na temat występów gościnnych, na przykład mistrza Yody. Czy jest szansa na zobaczenie jakichkolwiek ikonicznych postaci? Odpowiedz jest jednoznaczna:

Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie, żeby powiedzieli: "Nie ma problemu, możesz użyć Yody. To nic wielkiego. Śmiało." Nie, nie ma takich planów. Wyciągamy postaci z okresu High Republic i Expanded Universe, ale to tyle.

Mimo braku występów gościnnych postaci z filmów, wspomnienie o EU, które jest rozszerzonym uniwersum, może zaostrzyć apetyty fanów.